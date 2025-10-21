Παραλίες Αγίας Νάπας: Οκτώβριος όπως... Αύγουστος - Δύσκολα βρίσκεις ξαπλώστρα, ακόμα και το φθινόπωρο

Ως η καλύτερη παραλία της Κύπρου, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και καθαριότητας, βραβεύτηκε πρόσφατα η παραλία Λάντα στην Αγία Νάπα, στα πλαίσια των βραβείων Cyprus Hospitality Awards. Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί νέο θεσμό του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο οποίος αναδεικνύει και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές στον τομέα της φιλοξενίας και της τουριστικής εμπειρίας μέσα από τις αξιολογήσεις ξένων επισκεπτών της Κύπρου σε δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η TripAdvisor και η Booking.com. Με αφορμή τη βράβευση, ο δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί τιμή για την Αγία Νάπα και δικαίωση για το προσωπικό που εργάζεται στις παραλίες, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

«Η παραλία Λάντα, όπως και οι υπόλοιπες παραλίες της Αγίας Νάπας, αποτελεί πρότυπο ποιότητας, καθαριότητας και ασφάλειας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία σε κάθε επισκέπτη. Ως Δήμος Αγ. Νάπας επενδύουμε στην ποιότητα των παραλιών μας, σεβόμαστε τους επισκέπτες μας και προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις ομορφιές του με συνέπεια και επαγγελματισμό», σημείωσε. Περαιτέρω, ο δήμαρχος επισήμανε ότι το μυστικό της επιτυχίας αναφορικά με την ελκυστικότητα των παραλιών της Αγίας Νάπας είναι η τουριστική φροντίδα, δηλαδή η διατήρηση της καθαριότητας και της προσβασιμότητας, καθώς και η εξυπηρέτηση των λουόμενων σε κάθε τους ανάγκη τους. Ο κ. Ζαννέττου ευχαρίστησε δημόσια τους χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι με τις θετικές τους αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι συνεχείς προσπάθειες του Δήμου Αγίας Νάπας για αναβάθμιση των παραλιών αποδίδουν καρπούς.

«Δύσκολα βρίσκεις ξαπλώστρα»

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος παραλιών του Δήμου Αγίας Νάπας Δημήτρης Πατέρας, μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι η επισκεψιμότητα στις ακτές του τουριστικού θερέτρου τον φετινό Οκτώβριο είναι μειωμένη μόλις κατά 7%-10% συγκριτικά με την επισκεψιμότητα που είχαν οι παραλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου Αυγούστου! Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτές τις μέρες υπάρχουν παραλίες, ακόμα και τις καθημερινές, που δυσκολεύεται κάποιος να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα και ομπρέλα. «Οι παραλίες μας ξεχειλίζουν από κόσμο. Αυτή την εποχή φιλοξενούμε μόνο ξένους τουρίστες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η φετινή είναι σίγουρα η πιο μεγάλη, σε χρονική διάρκεια, τουριστική σεζόν αλλά και η καλύτερη από πλευράς ποσότητας επισκεπτών. Εργάζομαι στις παραλίες της Αγίας Νάπας για περισσότερα από 30 χρόνια, τόση μεγάλη επισκεψιμότητα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες δεν θυμάμαι ποτέ ξανά στο παρελθόν», παρατήρησε ο Δημήτρης Πατέρας. Ο υπεύθυνος Παραλιών του Δήμου Αγ. Νάπας είπε ότι, εφόσον συνεχιστεί η καλοκαιρία, θα υπάρχει επισκεψιμότητα στις παραλίες και τον Νοέμβριο, αφού και κατά τον επόμενο μήνα θα υπάρχουν ξενοδοχεία της περιοχής που θα παραμείνουν ανοιχτά.