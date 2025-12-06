Μίνι ανασχηματισμός Χριστοδουλίδη: «Ένεση» για ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ

Σε τέσσερις υπουργούς και υφυπουργούς της μέχρι χθες κυβέρνησής του, αποδίδει ουσιαστικά, με τον χθεσινό ανασχηματισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τα έως τώρα προβλήματα και αναποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου και εξ αυτών το «μάρμαρο» πληρώνουν μόνο οι τρεις (Γ. Παπαναστασίου, Γ. Παναγιώτου και Μαρ. Ευαγγέλου), τους οποίους έστειλε στα σπίτια τους, ενώ τον τέταρτο (Μ.Χαρτσιώτη) του «χρύσωσε το χάπι» τοποθετώντας τον επίτροπο Προεδρίας.

Οι αλλαγές στα υπουργεία

Τα υπουργεία που επηρεάστηκαν από τον ανασχηματισμό είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το αναλαμβάνει ο Μιχάλης Δαμιανός, που μετακινήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο οποίο προσδιορίσθηκε ο Μαρίνος Μουσιούττας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπου πρωτοδιορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Φυτιρής, το Υπουργείο Υγείας το οποίο αναλαμβάνει ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στο οποίο διορίζεται η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Πού στόχευσε

Σε μια πρώτη ανάγνωση για τα νέα πρόσωπα αλλά και τις μετακινήσεις άλλων ξεκαθαρίζει ένας συγκεκριμένος προσανατολισμός που αφορά τον διορισμό προσώπων από κόμματα τα οποία στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την εκλογή του.

Έτσι, ενώ παραμένει ένα εκ των πλέον αμφισβητούμενων προσώπων, λόγω κυρίως των χειρισμών της στη μεγάλη πυρκαγιά της Λεμεσού, η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, η οποία χρεώνεται κομματικά στην ΕΔΕΚ, στον κατάλογο των υπουργών προστίθενται άλλα δύο γνωστά στελέχη των συνεργαζόμενων με την κυβέρνηση κομμάτων, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας και το στέλεχος του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Ταυτόχρονα, αν και μετακινείται στο Υπουργείο Ενέργειας, παραμένει στο Υπουργικό το επίσης στέλεχος του ΔΗΚΟ Μιχάλης Δαμιανός, αλλά και ο προερχόμενος από τη ΔΗΠΑ υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Με αυτό τον τρόπο, όχι απλά εξισορροπείται η αναδόμηση του Γιάννη Παναγιώτου από το Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος δεν άντεξε τελικά στις πιέσεις κάποιων εκ των κοινωνικών εταίρων που επιτακτικά απαιτούσαν την καρατόμησή του, αλλά και τα συγκυβερνώντα κόμματα έχουν πλέον πέντε υπουργεία, έστω και αν η ΕΔΕΚ φέρεται να είναι και πάλι παραπονεμένη, αφού ούτε τη Μαρία Παναγιώτου θεωρεί κομματική επιλογή.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο διορισμός του πρώην στρατιωτικού Κωνσταντίνου Φυτιρή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος μπορεί και να θεωρηθεί ότι προσεγγίζει την άκρα δεξιά. Επίσης, με την τοποθέτηση του Μάριου Χαρτσιώτη στη θέση του επιτρόπου Προεδρίας θεωρείται ότι το Προεδρικό επιχειρεί να μην δυσαρεστήσει έντονα τη Μητρόπολη Λεμεσού, της οποίας ο νέος επίτροπος Προεδρίας αποτελεί νομικό της συνεργάτη.

Σημειώνεται ακόμη πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει ή καλύτερα διατηρεί διόδους επικοινωνίας με τη γνωστή οικογένεια Παπαέλληνα και αυτό επιτυγχάνεται με τον διορισμό της Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στη θέση της Μαριλένας Ευαγγέλου.

Ανακατατάξεις και στη Βουλή

Η χθεσινή υπουργοποίηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα, φέρνει όμως και ανακατατάξεις στη Βουλή, αφού τη θέση του στο Κοινοβούλιο, έστω και για τους λίγους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές του Μαΐου θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος της ΔΗΠΑ στη Λευκωσία στις προηγούμενες βουλευτικές, Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος με 1.765 ψήφους ήρθε τρίτος σε σταυρούς προτίμησης.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Προεδρίας, η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.