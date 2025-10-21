Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Τρεις καταγγελίες ενώπιον των αρχών για άσεμνη επίθεση σε γυναίκες σε γνωστό δρόμο στη Λεμεσό

Μυστήριο και ανησυχία προκαλούν αναρτήσεις γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιθέσεις σε δημοφιλή περιοχή της Λεμεσού.

Ανησυχία προκαλούν καταγγελίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες ρωσικής καταγωγής που διαμένουν στη Λεμεσό δέχθηκαν επιθέσεις από δύο άνδρες συριακής καταγωγής στην περιοχή της Αμαθούντας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικές αναρτήσεις, ο ένας εκ των δραστών φέρεται να άρπαξε ανυποψίαστες γυναίκες που περπατούσαν στην περιοχή, ενώ ο δεύτερος φέρεται να προσπάθησε να τις πνίξει, κρατώντας το στόμα τους κλειστό με μαντήλι. Οι γυναίκες κατάφεραν να ξεφύγουν, ενώ σε μία περίπτωση, θύμα κατήγγειλε ότι απευθύνθηκε στην Αστυνομία αλλά δεν έλαβε βοήθεια.

Από πλευράς της, η Αστυνομία Κύπρου μέσω του Γραφείου Τύπου, επιβεβαιώνει ότι από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα έχουν καταγγελθεί επισήμως τρεις περιπτώσεις που αφορούν επίθεση και άσεμνες πράξεις σε βάρος γυναικών, δύο κατά τις βραδινές ώρες και μία το απόγευμα. Οι υποθέσεις διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας.

Στιγμιότυπα από τις καταγγελίες στα ΜΚΔ:




