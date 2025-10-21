Ανατροπή βυτιοφόρου με μαζούτ στη Λεμεσό – Στη σκηνή Πυροσβεστική και Αστυνομία

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το πρωί της Τρίτης, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου οχήματος που μετέφερε πετρελαϊκό καύσιμο (μαζούτ), στην περιοχή Μοναγρούλι της επαρχίας Λεμεσού.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 π.μ., ενώ το όχημα κατευθυνόταν προς λατομείο για εκφόρτωση καυσίμου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το βυτιοφόρο ανατράπηκε και κατέληξε στην άκρη του δρόμου, προκαλώντας διαρροή του φορτίου.

Στη σκηνή έσπευσαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Μονής για διερεύνηση, ενώ κλήθηκαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της διαρροής.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Οι έρευνες για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζονται.