Σφοδρή επίθεση ΕΔΕΚ κατά Ανδρέα Αποστόλου: «Αποκαλυπτήρια πολιτικού καιροσκοπισμού»

Η ΕΔΕΚ εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, μετά την ανακοίνωση του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου ότι θα είναι αριστίνδην υποψήφιος του κόμματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. «Εάν έχει απομείνει στον κ. Αποστόλου ίχνος πολιτικής ηθικής, δεν έχει παρά να παραιτηθεί από βουλευτής, για να καταλάβει την έδρα Εδεκίτης», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα η ΕΔΕΚ, κάνει λόγο για «αποκαλυπτήρια πολιτικού τομαρισμού και κατά συρροή ψευδολογίας», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Αποστόλου είχε ξεκινήσει επαφές με το ΔΗΚΟ «πολλούς μήνες πριν» αποχωρήσει από το κόμμα, ενώ «επιδίωξε να δικαιολογήσει την απόφασή του στηριζόμενος σε ανακρίβειες».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού καιροσκοπισμού, του πολιτικού τομαρισμού και – εκ των γεγονότων – της κατά συρροή ψευδολογίας, έγιναν με τη δήλωση του Προέδρου του ΔΗΚΟ ότι ο κ. Ανδρέας Αποστόλου θα είναι αριστίνδην υποψήφιος με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Με δεδομένο ότι:

Ο κ. Αποστόλου, όταν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρηση του από την ΕΔΕΚ, επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφαση του στηριζόμενος ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ

Και ότι στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι πραγματοποιούσε επαφές με το ΔΗΚΟ πολλούς μήνες πριν δήθεν λάβει την απόφαση του

αυτό σημαίνει ότι είμαστε ενώπιον πρωτοφανούς πολιτικής ανεντιμότητας εκ μέρους του βουλευτή. Είναι πέραν από εμφανές ότι ο κ. Αποστόλου έκρινε ότι μπορεί ευκολότερα για τον ίδιο, να συνεχίσει την πολιτική του πορεία ως βουλευτής ως υποψήφιος του ΔΗΚΟ, αντί ως υποψήφιος της ΕΔΕΚ. Αυτό είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή πολιτικού τομαρισμού, καθώς τίθεται η προσωπική ατζέντα πάνω από ιδέες, θέσεις και διακηρύξεις. Την διακήρυξη του ότι «θα πεθάνω εδεκίτης», ο κ. Αποστόλου την ξέχασε, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγεί.

Τις θέσεις και προτάσεις της ΕΔΕΚ που προωθούσε ως βουλευτής, τις πέταξε, για να έχει περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγεί. Την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ηγεσία της ΕΔΕΚ, διορίζοντας τον ως Αντιπρόεδρο του κόμματος χωρίς εκλογές και μέλος όλων των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ, με όλα τα δικαιώματα, ο κ. Αποστόλου την πρόδωσε.

Όμως, το χειρότερο για τον κ. Αποστόλου, είναι ότι ασέλγησε πολιτικά στην αγάπη, στη στήριξη και στη βούληση των Εδεκιτών που τον εξέλεξαν βουλευτή. Δυστυχώς για τον κ. Αποστόλου, δεν κατάφερε να πείσει, παρά τις ανακρίβειες που αράδιασε και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Είναι πλέον ηθικά έκπτωτος στη συνείδηση, όχι μόνο των Εδεκιτών, αλλά και μεγάλου αριθμού πολιτών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τον καιροσκοπισμό του.

Εάν έχει απομείνει στον κ. Αποστόλου ίχνος πολιτικής ηθικής, δεν έχει παρά να παραιτηθεί από βουλευτής, για να καταλάβει την έδρα Εδεκίτης. Γιατί, οι Εδεκίτες της Λάρνακας ψήφισαν υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ και όχι άτομο. Αναφορικά με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, την καλούμε να αναλογιστεί αν ο καιροσκοπισμός και η αποστασία και τα πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη, αξίζουν περισσότερο από πολύχρονους κοινούς αγώνες και συνεργασίες, το μέλλον των οποίων πλέον υπονομεύεται. Και αυτό το λένε στελέχη του ιδίου του ΔΗΚΟ.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της ηγεσίας του ΔΗΚΟ, ότι ο καιροσκοπισμός όταν γίνει συνήθεια, θα επαναληφθεί με μαθηματική ακρίβεια. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει τον αγώνα της για τον τόπο, για την πατρίδα, για το λαό, με ήθος και ειλικρίνεια και με σημαία την πολύχρονη ιστορία της και τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη.