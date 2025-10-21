Χαρμαντζί κατά Μπαχτσελί: «Φοβάσαι το τέλος της μαφίας στην τ/κ κοινότητα, όχι την ομοσπονδία»

Η ανησυχία του Ντεβλέτ Μπαχτσελί δεν είναι η επιστροφή στην ομοσπονδία ή ο πατριωτισμός, αλλά η εξάλειψη της μαφίας, των εκτελεστών και των διασυνδέσεων με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην «τδβκ», ανέφερε ο Τουρκοκύπριος «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί σε ανάρτηση στο Facebook.

O «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας απάντησε σε νέες εμπρηστικές τοποθετήσεις του ηγέτη του τουρκικού κόμματος MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος ενοχλήθηκε έντονα με το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και προέβη για δεύτερη φορά σε δηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η λεγόμενη βουλή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θα πρέπει να συνέλθει άμεσα και να αποφασίσει την προσάρτηση της βόρειας Κύπρου στην Τουρκία.

Δεδομένου ότι το ακροδεξιό κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελί είναι κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, η διαφαινόμενη πολιτική σύγκρουση του ηγέτη των Γκρίζων Λύκων με πολιτικούς παράγοντες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα απασχολεί τα τ/κ ΜΜΕ, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να φέρει σε δοκιμασία τις σχέσεις της νέας ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων με την τουρκική κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής κανένα μέλος του κόμματος του Ερντογάν δεν έχει προβεί σε αρνητικές δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τουναντίον, η πρώτη δήλωση του Τούρκου προέδρου ήταν προσεκτικά διατυπωμένη και σε πολύ ήπιο τόνο. Συγκεκριμένα, ο κ. Ερντογάν τη νύχτα των «εκλογών» συνεχάρη τον κ. Ερχιουρμάν για τη νίκη του και είπε ότι «ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου, μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας, σε κάθε βήμα».

Εθνικιστικές κορώνες Μπαχτσελί

Συγκεκριμένα, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος των Γκρίζων Λύκων για να αξιολογήσει το αποτέλεσμα των «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ακολούθησαν οι εμπρηστικές δηλώσεις και οι εθνικιστικές κορώνες του ηγέτη του κόμματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος ανέφερε ότι «Η Κύπρος είναι τουρκική, είναι η πατρίδα των Τούρκων». Πρόσθεσε δε ότι «οι θέσεις και οι προτάσεις περί ομοσπονδίας δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ ή μέλλον».

Ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων ανέφερε η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει πάντα έτσι. Αναφέρθηκε στην πόλη Ντουζτζέ που είναι 81η επαρχία της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι «το να γίνει η τδβκ η 82η επαρχία της Τουρκίας είναι πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου».

Η απάντηση Χαρμαντζί

Ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητα του Τουφάν Ερχιουρμάν στις «προεδρικές εκλογές», σήκωσε το γάντι και απάντησε με σκληρό τρόπο στον Μπαχτσελί, λέγοντας ότι η ανησυχία του ηγέτη του MHP δεν αφορά το όραμα της ομοσπονδίας ούτε τον πατριωτισμό, αλλά η μαφία, οι εκτελεστές και το μαύρο χρήμα στα κατεχόμενα. Μάλιστα υποσχέθηκε ότι «θα καθαρίσουμε αυτή τη χώρα από το σύστημα της μαφίας».