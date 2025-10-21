Συναγερμός στην Πάφο: Έπεσε φορέας ρουκετών από ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

Βάση οπλισμού αποκολλήθηκε και έπεσε από στρατιωτικό ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς σε κατοικημένη περιοχή στην Πάφο και το περιστατικό διερευνάται σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρήστο Πιερρή.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Πιερρής ανέφερε ότι έχει καταπέσει από στρατιωτικό ελικόπτερο τη Εθνικής Φρουράς ένας φορέας άδειος χωρίς πυρομαχικά.

Όπως εξήγησε ο κ. Πιερρής πρόκειται για φορέα ο οποίος παίρνει διάφορα είδη πυρομαχικών, ρουκετών, που βρίσκεται στο πλάι του ελικοπτέρου.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιερρής ανέφερε πως ο φορέας κατέπεσε στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, έξω από την περιοχή της Πέγειας και εκτός κατοικημένης περιοχής.