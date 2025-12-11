Φάρους στα βανάκια με τις κινητές κάμερες προβλέπει νέα πρόταση νόμου

Σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το κρυφτούλι με τις κινητές κάμερες φωτοεπισήμανσης, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, κατέθεσε πρόταση νόμου ενώπιον της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής για τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας, ώστε τα 20 βανάκια που μεταφέρουν τις κινητές κάμερες να φέρουν ενεργοποιημένη φωτεινή σήμανση στην οροφή τους – δηλαδή φάρο – κατά τη διάρκεια των ελέγχων ταχύτητας.

Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, προκειμένου τα οχήματα που μεταφέρουν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης να είναι εμφανώς αναγνωρίσιμα όταν πραγματοποιούν ελέγχους.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδούρη, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία τόσο λόγω των κινδύνων για την οδική ασφάλεια που δημιουργεί η υφιστάμενη πρακτική όσο και για λόγους απρόσκοπτης οπτικής επαφής από τους διερχόμενους οδηγούς. Όπως επισημαίνει, «η φιλοσοφία του νόμου ευθύς εξαρχής δεν ήταν να λειτουργεί ο έλεγχος της ταχύτητας ως χρηματοσυλλέκτης, αλλά υπέρ της ασφάλειας των οδηγών».

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της Βουλής εκκρεμεί και πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, με την οποία προτείνεται η εκ των προτέρων δημοσιοποίηση από την Αστυνομία των περιοχών όπου θα τοποθετούνται και θα λειτουργούν οι 20 κινητές κάμερες.