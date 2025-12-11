«Αριστούχοι μένουν εκτός υποτροφιών λόγω κακής διαχείρισης» — Προειδοποιήσεις ΠΟΦΕΝ για τις υποτροφίες του ΙΚΥΚ

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τις υποτροφίες, με φοιτητές, αριστούχους, δυνητικά δικαιούχους να μένουν εκτός λόγω κακής διαχείρισης από πλευράς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» ανέφερε μεταξύ άλλων σε παρέμβαση του στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ, Κωνσταντίνος Καρσεράς,

Ο κ. Καρσεράς σημείωσε ότι η ΠΟΦΕΝ ικανοποιείται από την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό «και να διορθώσει την αδικία την οποία υφίστανται αυτή την στιγμή εκατοντάδες φοιτητές». Την ίδια ώρα, τόνισε ότι απαιτούνται μέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη του προβλήματος τα επόμενα έτη.

Υπενθύμισε ότι η υποτροφία «είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο ξεκινά από 6 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και διαμορφώνεται ανάλογα στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων», επισημαίνοντας ότι πολλοί φοιτητές καθορίζουν χώρα και πρόγραμμα σπουδών «βασιζόμενοι και σ’ αυτά τα χρήματα». Προειδοποίησε δε ότι δεν πρέπει «να φτάσουμε στο σημείο να διακόπτουν φοιτητές τις σπουδές τους για να λάβουμε μέτρα». Όπως πρόσθεσε, οι ανάγκες είναι γνωστές και, εάν υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός, «μπορεί να προϋπολογιστεί ένα κονδύλι για το ΙΚΥΚ το οποίο θα καλύπτει όσους φοιτητές πληρούν τα κριτήρια».

Το ζήτημα απασχόλησε χθες και την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου βουλευτές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς υποτροφία πάνω από 600 φοιτητές, επειδή στον κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέφθηκε το απαραίτητο κονδύλι για να καλυφθούν οι περσινοί δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, διατυπώθηκαν έντονες επικρίσεις για το γεγονός ότι το ΙΚΥΚ παραμένει χωρίς πρόεδρο από τον Μάρτιο, κάτι που – όπως υποστηρίχθηκε – δυσχεραίνει σοβαρά τη λειτουργία του και την ικανότητά του να χειριστεί κρίσιμες διαδικασίες, όπως οι υποτροφίες.