Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

«Αριστούχοι μένουν εκτός υποτροφιών λόγω κακής διαχείρισης» — Προειδοποιήσεις ΠΟΦΕΝ για τις υποτροφίες του ΙΚΥΚ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Ο Κωνσταντίνος Καρσεράς προειδοποιεί για επανάληψη του προβλήματος

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τις υποτροφίες, με φοιτητές, αριστούχους, δυνητικά δικαιούχους να μένουν εκτός λόγω κακής διαχείρισης από πλευράς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» ανέφερε μεταξύ άλλων σε παρέμβαση του στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ, Κωνσταντίνος Καρσεράς,

Ο κ. Καρσεράς σημείωσε ότι η ΠΟΦΕΝ ικανοποιείται από την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό «και να διορθώσει την αδικία την οποία υφίστανται αυτή την στιγμή εκατοντάδες φοιτητές». Την ίδια ώρα, τόνισε ότι απαιτούνται μέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη του προβλήματος τα επόμενα έτη.

Υπενθύμισε ότι η υποτροφία «είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο ξεκινά από 6 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο και διαμορφώνεται ανάλογα στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων», επισημαίνοντας ότι πολλοί φοιτητές καθορίζουν χώρα και πρόγραμμα σπουδών «βασιζόμενοι και σ’ αυτά τα χρήματα». Προειδοποίησε δε ότι δεν πρέπει «να φτάσουμε στο σημείο να διακόπτουν φοιτητές τις σπουδές τους για να λάβουμε μέτρα». Όπως πρόσθεσε, οι ανάγκες είναι γνωστές και, εάν υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός, «μπορεί να προϋπολογιστεί ένα κονδύλι για το ΙΚΥΚ το οποίο θα καλύπτει όσους φοιτητές πληρούν τα κριτήρια».

Το ζήτημα απασχόλησε χθες και την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου βουλευτές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς υποτροφία πάνω από 600 φοιτητές, επειδή στον κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέφθηκε το απαραίτητο κονδύλι για να καλυφθούν οι περσινοί δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, διατυπώθηκαν έντονες επικρίσεις για το γεγονός ότι το ΙΚΥΚ παραμένει χωρίς πρόεδρο από τον Μάρτιο, κάτι που – όπως υποστηρίχθηκε – δυσχεραίνει σοβαρά τη λειτουργία του και την ικανότητά του να χειριστεί κρίσιμες διαδικασίες, όπως οι υποτροφίες.

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα