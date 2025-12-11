ΣΕΜΗΟ κατά ανεξέλεγκτων εισαγωγών: «Μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη η κατάσταση στην Κύπρο»

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων και Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΕΜΗΟ) "δεν έχει ποτέ υποστηρίξει ή επιδιώξει τον περιορισμό του Κύπριου πολίτη στην αγορά μεταχειρισμένου ή καινούριου οχήματος, αντίθετα, ζητά την πλήρη και σωστή εφαρμογή των προνοιών του σχετικού κανονισμού ώστε κάθε όχημα που εισάγεται στην Κύπρο να έχει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι ο ΣΕΜΗΟ τοποθετείται δημόσια σε σχέση με άρθρο του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, στο «In Business News» στις 04.12.2025, σημειώνοντας "την παραδοχή του Υπουργού ότι η ανεξέλεγκτη εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων από τρίτες χώρες, χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση τύπου, πραγματοποιείται στην Κύπρο σε πολύ μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρει ότι το φαινόμενο αυτό έχει επισημανθεί επανειλημμένα από πλευράς του και ότι αποτελεί μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη, καθώς συνιστά σοβαρή απόκλιση από τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 858/2020.

Παράλληλα, ο ΣΕΜΗΟ αναφέρεται στη δήλωση του Υπουργού ότι, υπάρχει σημαντικό κενό όσον αφορά την ευθύνη των οικονομικών φορέων που εισάγουν μεταχειρισμένα οχήματα από τρίτες χώρες, ειδικά σε θέματα ενημέρωσης και διαχείρισης ανακλήσεων και επισημαίνει ότι "στην πράξη, οι καταναλωτές που αγοράζουν τέτοια οχήματα δεν λαμβάνουν καμία επίσημη ενημέρωση για υφιστάμενες ανακλήσεις από τους 'γκρίζους' εισαγωγείς, ενώ παράλληλα δεν τυγχάνει εφαρμογή η σχετική νομοθεσία που καθορίζει τις ευθύνες τους".

Ο ΣΕΜΗΟ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, "συμφωνεί με τη θέση του Υπουργού Μεταφορών ότι η ευθύνη για τις ανακλήσεις βαραίνει τον οργανισμό που ζητά την ευρωπαϊκή έγκριση τύπου και υπογραμμίζει ότι αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει τόσο την ενημέρωση των κατόχων όσο και τη διευθέτηση ή αντικατάσταση των επηρεαζόμενων εξαρτημάτων, όταν αυτό απαιτείται".

"Στόχος μας παραμένει ένας δηλαδή η προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων των οδηγών και συμπολιτών μας" καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ