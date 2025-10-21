Ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων που αφορούν οχήματα - Αφορά Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Volvo

Την ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων, που αφορούν οχήματα, ανακοίνωση το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), με βάση ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 42η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Το ΤΟΜ αναφέρει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα είναι τα ακόλουθα: όχημα μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων Peugeot, με ημερομηνία κατασκευής 24/01/2025 και ονομασία Traveller,Expert (Αριθμός προειδοποίησης SR/03546/25), όχημα μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων Opel, με ημερομηνία κατασκευής 24/01/2025 και ονομασία Zafira, Vivaro (Αριθμός προειδοποίησης SR/03548/25), όχημα μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων CITROEN, με ημερομηνία κατασκευής 24/01/2025 και ονομασία Spacetourer, Jumpy (Αριθμός προειδοποίησης SR/03549/25), όχημα μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων Fiat, με ημερομηνία κατασκευής 24/01/2025 και ονομασία Scudo (Αριθμός προειδοποίησης SR/03550/25).

Επίσης, επιβατικό αυτοκίνητο Volvo, με ημερομηνία κατασκευής 2025 και ονομασία EX90 (Αριθμός προειδοποίησης SR/03572/25), επιβατικό αυτοκίνητο Opel, με εύρος κατασκευής 26/06/2025 – 13/08/2025 και ονομασία Grandland (Αριθμός προειδοποίησης SR/03574/25), επιβατικό αυτοκίνητο CITROEN, με εύρος κατασκευής 20/09/2023 – 30/04/2025 και ονομασία C5 Aircross (Αριθμός προειδοποίησης SR/03583/25), επιβατικό αυτοκίνητο Opel, με εύρος κατασκευής 05/02/2024 – 07/05/2025 και ονομασία Grandland X, Mokka (Αριθμός προειδοποίησης SR/03584/25) και επιβατικό αυτοκίνητο DS, με εύρος κατασκευής 10/11/2023 – 05/05/2025 και ονομασία DS7 Crossback (Αριθμός προειδοποίησης SR/03587/25).

Στην ανακοίνωση, το ΤΟΜ καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Προσθέτει ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω «αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Επίσης, τους καλεί σε περίπτωση που κατέχουν «εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή».

Σύμφωνα με το ΤΟΜ, στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Το Τμήμα αναφέρει, επίσης, ότι για περεταίρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ~recalls@rtd.mcw.gov.cy.

