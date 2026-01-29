Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΡΙΚ: Από τα ΜΜΕ έμαθαν τις εξελίξεις για τον Έλμο Νεοκλέους - Τι αναφέρουν ΣΥΤΥΡΙΚ - ΠΕΟ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι λανθασμένοι χειρισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες κρίσεις με κόστος για τον Κύπριο φορολογούμενο.

Από τον Τύπο πληροφορήθηκαν οι εργαζόμενοι του ΡΙΚ τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Τμηματάρχη Προγραμμάτων Τηλεόρασης, Έλμο Νεοκλέους, με τις συντεχνίες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την απουσία οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης από τη Διοίκηση.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συντεχνίες του ΡΙΚ, ΣΥΤΥΡΙΚ-ΟΗΟ ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, αναφέρουν ότι «για ακόμη μία φορά μαθαίνουν σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία του ΡΙΚ από τα ΜΜΕ χωρίς κανένας να μπει στο κόπο να ενημερώσει υπεύθυνα τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες τους».

Επισημαίνουν ότι το θέμα που προέκυψε με τη μη επικύρωση του διορισμού «απόλυση» του Τμηματάρχη Τηλεόρασης κ. Έλμου Νεοκλέους, «ταλαιπωρεί το ΡΙΚ εδώ και πολλούς μήνες, χωρίς να υπάρχουν αξιολογήσεις και η απαραίτητη σύσταση από τον Γενικό Διευθυντή».

Δυστυχώς, σημειώνουν, δεν θα είναι η πρώτη φορά που αποφάσεις, ή/και χειρισμοί, ή/και παραλείψεις μπορεί να οδηγούν τον Οργανισμό σε κρίσεις, με κίνδυνο ο Κύπριος φορολογούμενος να κληθεί και πάλι να επωμιστεί τις συνέπειες λανθασμένων ή ατεκμηρίωτων αποφάσεων.

Αυτούσια η Κοινή Ανακοίνωση των Συντεχνιών του ΡΙΚ


 

