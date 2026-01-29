Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φόνος Δημοσθένους: Στις Κεντρικές Φυλακές οι πέντε, ελεύθερος με όρους ο 51χρονος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Με τα νέα δεδομένα, ο 51χρονος κατηγορούμενος θα αφεθεί ελεύθερος αν καταθέσει 50.000 ευρώ, ενώ θα παρουσιάζεται δύο φορές την ημέρα σε αστυνομικό σταθμό και θα παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι πέντε από τους έξι κατηγορουμένους για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, θα επιστρέψουν στις Κεντρικές Φυλακές, όπου θα παραμείνουν ως υπόδικοι υπό κράτηση τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της δίκης στις 24 Μαρτίου. Νωρίτερα, οι δικηγόροι τους δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο 51χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ αργότερα κέρδισε ανατροπή της απόφασης στο Εφετείο. Ωστόσο, παρέμεινε στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς δεν κατέστη δυνατό να εκπληρώσει τους όρους αποφυλάκισης που είχαν τεθεί (μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η κατάθεση χρημάτων ύψους 10.000 ευρώ και η καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 από αξιόχρεο εγγυητή).

Υπενθυμίζεται ότι ο 51χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ αργότερα κέρδισε ανατροπή της απόφασης στο Εφετείο. Ωστόσο, παρέμεινε στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς δεν κατέστη δυνατό να εκπληρώσει τους όρους αποφυλάκισης που είχαν τεθεί (μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η κατάθεση χρημάτων ύψους 10.000 ευρώ και η καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 από αξιόχρεο εγγυητή).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

