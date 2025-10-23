Φόνος Δημοσθένους: Οι δύο κάλυκες, το καπέλο και η μοτοσυκλέτα - Ο βασικός στόχος των ανακριτών

Πέντε πλέον πρόσωπα βρίσκονται υπό κράτηση για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, με την Αστυνομία να βρίσκεται όμως ακόμα μακριά από τους εκτελεστές αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς. Μεγάλο μέρος των ερευνών αναλώνεται γύρω από την επίμαχη μοτοσυκλέτα, την οποία φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Εξαρχής, ήταν το μοναδικό χειροπιαστό τεκμήριο που είχε στην κατοχή της η Αστυνομία, όμως για την ώρα όχι μόνο δεν βοηθά στον εντοπισμό των δραστών αλλά ίσως να μπερδεύει ή ακόμα και να θολώνει τα νερά, αφού, είτε επί σκοπού, είτε κατα λάθος, οι δράστες έχουν καλύψει καλά τα ίχνη τους, εμπλέκοντας από την αρχή πολλά πρόσωπα μέχρι να φτάσει η μοτοσυκλέτα στους εκτελεστές. Μάλιστα η περιβόητη αυτή αλυσίδα δεν αποκλείεται να μεγαλώσει, αυξάνοντας και τις συλλήψεις ή ακόμα και να σπάσει… κυρίως μέσα στις Κεντρικές Φυλακές.

Χθες, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο 30χρονος κατάδικος που συνελήφθη στις Κεντρικές Φυλακές, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης 4 χρόνων για υπόθεση ναρκωτικών, και αναμενόταν ότι θα έδινε ανακριτική κατάθεση το απόγευμα της Τετάρτης, στην παρουσία του δικηγόρου του. Βασικός στόχος των ανακριτών είναι να καταφέρουν να ξεδιαλύνουν το τοπίο γύρω από τη μοτοσυκλέτα, δίνοντας απάντηση στον ισχυρισμό άλλου υπόπτου που τον ενέπλεξε, δηλαδή, για ποιο λόγο ο 30χρονος κατάδικος έδωσε οδηγίες για την αγορά της. Ερωτηματικό παραμένει και για τον 39χρονο ομογενή, αφού εμμένει στο αρχικό του αφήγημα και φαίνεται ότι η διαθέσιμη μαρτυρία της Αστυνομίας είναι περιορισμένη.

Τίποτα από τα DNA

Αν και ακόμα αναμένονται και άλλα αποτελέσματα από το εγκληματολογικό εργαστήριο της Αστυνομίας, για την ώρα ούτε το DNA έχει δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα των δραστών. Συγκεκριμένα, τα τρία πιο σημαντικά τεκμήρια που έχει μπροστά της η Αστυνομία είναι οι δύο καμένοι κάλυκες, το καπέλο και η μοτοσυκλέτα. Στους κάλυκες είναι εξαιρετικά αδύνατον να εντοπιστεί κάτι αφού έχουν καεί. Στο καπέλο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό, το οποίο όμως παραμένει «ορφανό» και δεν ταυτίζεται με τους υπόπτους, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και συνδρομή από το εξωτερικό για άλλες βάσεις δεδομένων. Σχετικά με τη μοτοσυκλέτα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την ώρα είναι δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων και θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Πάντως, ακόμα και αν βρεθούν τα αποτυπώματα διαφόρων προσώπων, πόσω μάλλον των υπό κράτηση υπόπτων, υπάρχει ζήτημα, αφού και οι ίδιοι παραδέχονται ότι την έχουν χρησιμοποιήσει, για άλλους όμως σκοπούς.

Θα χρειαστεί χρόνος

Μπορεί η πολιτική ηγεσία διά του υπουργού Δικαιοσύνης να εξέφρασε κάποια αισιοδοξία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ανακριτική ομάδα που χειρίζεται την υπόθεση χρειάζεται ακόμα σημαντικό χρόνο, ειδικά με όσα έχει ενώπιόν της για να έχει καθοριστικά αποτελέσματα. Με τους συλληφθέντες να μην αλλάζουν στάση και τα στόματα να παραμένουν κλειστά, είναι αμφίβολο ακόμα και πώς θα προχωρήσουν οι έρευνες. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν ακόμα 97 καταθέσεις και θα γίνουν άλλες δύο έρευνες, ενώ επίσης μελετώνται δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε Λεμεσό και Λευκωσία, σε αρκετά μεγάλη χρονική έκταση.