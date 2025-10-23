Έστησαν «στούντιο» φωτογραφίας στην αλυκή - Τι κατήγγειλε ο Βύρας

Μέχρι και «στούντιο» φωτογραφίας έστησαν κάποιοι εντός της αλυκής… Ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας κατήγγειλε, μέσω της εφημερίδας μας, ότι το πρόσφατο περιστατικό με την είσοδο δύο αυτοκινήτων εντός της λίμνης, τα οποία καθηλώθηκαν για μέρες μέσα στη λάσπη, δεν είναι το μοναδικό που καταστρατήγησε τους κανονισμούς προστασίας του σημαντικού αυτού υδροβιότοπου, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες μέρες ο ίδιος έγινε αποδέκτης φωτογραφιών που απεικονίζουν ένα στούντιο, το οποίο στήθηκε προφανώς από ορισμένους επιτήδειους για καλύτερη λήψη φωτογραφιών. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα με την ανεξέλεγκτη, όπως πάει να καταντήσει, κατάσταση γύρω από τις αλυκές, λόγω της εισόδου και της στάθμευσης οχημάτων στις παρυφές κι εντός της λίμνης, αλλά κι εξαιτίας της συχνής εισόδου πεζών μέσα στον υδροβιότοπο, προβληματίζει έντονα τις δημοτικές Αρχές και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες. Εξού και η συνάντηση που διευθετήθηκε εκτάκτως πριν από μερικές μέρες μεταξύ λειτουργών του Δήμου Λάρνακας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι εφαρμογής επιπλέον μέτρων για αποτροπή της πρόσβασης οχημάτων ή πεζών στις αλυκές. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας των δημοτικών Αρχών για ανοιχτό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα που αφορούν την προστασία της αλυκής, η οποία, ως γνωστόν, αποτελεί τον σημαντικότερο υδροβιότοπο της Κύπρου με πλούσια βιοποικιλότητα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για την υφιστάμενη κατάσταση σ’ ό,τι αφορά την αλυκή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε λύσεις που πιθανόν να εφαρμοστούν προσεχώς για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, όπως η επανατοποθέτηση πασσάλων καθώς και η διερεύνηση της επιλογής τοποθέτησης ογκόλιθων σε καίρια σημεία εισόδου μηχανοκίνητων οχημάτων. Συζητήθηκε, επίσης, το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενημερωτικών πινακίδων, ενώ επί τάπητος τέθηκε και η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υγροβιότοπου της αλυκής. Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υδροβιότοπου, ιδιαίτερα όταν οι αλυκές ξηραίνονται, μπορεί εύκολα να καταστρέψει αβγά και νεοσσούς πουλιών που φωλιάζουν στη γυμνή επιφάνεια των αλυκών. Παράλληλα, καταστρέφει και την κύρια τροφή των φλαμίνγκο και των υπολοίπων πουλιών που είναι οι γαρίδες άλμης Αρτέμια, οι οποίες είναι τόσο μικροσκοπικές που δεν είναι εύκολα ορατές με γυμνό μάτι. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι αλυκές ξηραίνονται, οι γαρίδες παραμένουν αδρανείς μέσα σε κύστες, περιμένοντας τις βροχές για να εκκολαφθούν. Οι δημοτικές Αρχές συστήνουν στο κοινό που επιθυμεί να απολαύσει το θέαμα των αλυκών να ακολουθεί τα καθορισμένα μονοπάτια ή να επισκέπτεται το πτηνοπαρατηρητήριο και τους καθορισμένους χώρους ξεκούρασης και θέας κατά μήκος των μονοπατιών. «Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία των αλυκών με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Περιμένουν» τα αυτοκίνητα

Στο μεταξύ, ο Α. Βύρας ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης των δύο αυτοκίνητων που «εγκλωβίστηκαν» τις προηγούμενες μέρες στη λάσπη της αλυκής δεν έχει καταβάλει ακόμα το κόστος της επιχείρησης απεγκλωβισμού των οχημάτων (εννέα χιλιάδες ευρώ) και ως εκ τούτου τα αυτοκίνητα παραμένουν, υπό κατάσχεση, στις αποθήκες του δήμου. Ο κ.Βύρας υπενθύμισε ότι έχει προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Αλυκών που θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους καλύτερη θέαση προς τον υδροβιότοπο, ενώ, όπως είπε, θέα προς την αλυκή θα προσφέρει και η γέφυρα που κατασκευάζεται στο παραπλήσιο Παττίχειο Πάρκο, το οποίο θα ολοκληρωθεί αρχές του 2026.