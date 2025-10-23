Τζον Μπρέσλοου: Ένας στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ για πρέσβης στην Κύπρο

Τον Τζον Μπρέσλοου προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ως νέο Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό White House Wire στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλε στη Γερουσία σειρά σημαντικών διορισμών προς έγκριση.

Μεταξύ αυτών είναι οι Γουίλιαμ Τζ. Κρέιν και Αλεξάντερ Σ. Βαν Χουκ που προτείνονται ως Ομοσπονδιακοί Δικαστές για την Πολιτεία της Λουιζιάνα, ο Μπράιαν Μπάρμπερ ως Ομοσπονδιακός Μαρέσαλ για τη Δυτική Περιφέρεια της Λουιζιάνα, ο Τζον Μπρέσλοου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία, και ο Γκρέγκορι ΛοΤζέρφο ως Συντονιστής για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας.

«Οι διορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην ενίσχυση της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και των διεθνών σχέσεων, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση για όλους τους Αμερικανούς», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ποιος είναι ο Τζον Μπρέσλοου

Ο Τζον Μπρέσλοου σύμφωνα με τον ιστότοπο fastforward είναι επιχειρηματίας, πρώην δημόσιος λειτουργός και φιλάνθρωπος.

Γεννημένος στη Νεμπράσκα, έχτισε την καριέρα του ως ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Linweld, μιας επιτυχημένης εταιρείας προμήθειας βιομηχανικών αερίων και συγκόλλησης, η οποία αργότερα πωλήθηκε το 2006.

Ο Μπρέσλοου υπηρέτησε δύο θητείες ως ελεγκτής της πολιτείας της Νεμπράσκα από το 1991 έως το 1999, αρχικά εκλεγμένος ως Δημοκρατικός πριν μεταπηδήσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Αργότερα, κατέθεσε υποψηφιότητα για κυβερνήτης χωρίς επιτυχία και μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα και τη φιλανθρωπία. Ήταν μειοψηφικός ιδιοκτήτης της ομάδας Arizona Coyotes της NHL και πρόεδρος της Coyotes Charities.

Σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών, ο Μπρέσλοου έχει συνεισφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές εκστρατείες και πολιτικές επιτροπές δράσης (PAC) τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι φιλανθρωπικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν δωρεά 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα για την κατασκευή ενός γηπέδου χόκεϊ επί πάγου και δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο μεγαλύτερο καταφύγιο ζώων της Αριζόνα, προς τιμήν της συζύγου του, Σόνια.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, gr.euronews