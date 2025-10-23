Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σερβία: Ο Νίκολιτς, διαιτητής της Ευρωλίγκας που συνελήφθη θεωρείται «ταμίας» εγκληματικής οργάνωσης

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς σε συνέντευξη του στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) υπέθεσε ότι ο Νίκολιτς ήταν ο «ταμίας» της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της ΣερβίαςΊβιτσα Ντάτσιτς επιβεβαίωσε ότι σε αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, που έγινε την Τετάρτη,(22/10) συνελήφθη ο διαιτητής της Ευρωλίγκας Ούρος Νίκολιτς.

Κατά την επιχείρηση αυτή, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ίντερπολ και την ισπανική αστυνομία, συνελήφθησαν 10 άτομα ως μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ».

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς σε συνέντευξη του στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) υπέθεσε ότι ο Νίκολιτς ήταν ο «ταμίας» της εγκληματικής οργάνωσης.

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός κ.α. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Η εγκληματική οργάνωση του Βράτσαρ (σ.σ. το Βράτσαρ είναι κεντρικός δήμος του Βελιγραδίου) δρούσε στην Σερβία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της θεωρούνται ύποπτα για διάπραξη ποινικών αδικημάτων όπως ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας ευθύνονται για τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες που διεπράχθησαν το 2018 και το 2020 όπως επίσης και για μία απόπειρα δολοφονίας.

