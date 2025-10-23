Υφυπουργείο Πρόνοιας: Πέντε χρόνια πάνω από 7 εκ. ευρώ, για αυτοκίνητα σε άτομα με αναπηρίες

Το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου, που διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, έχει επιχορηγήσει την τελευταία πενταετία εκατοντάδες πολίτες, με συνολική δαπάνη που ξεπερνά τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ο αριθμός των απορρίψεων αιτήσεων, ενώ ορισμένες πρόνοιες του σχεδίου –όπως η επταετία– προκαλούν αντιδράσεις.

Τα στοιχεία προκύπτουν από απάντηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Παναγιώτου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου Γιώργου Κουκουμά (ΑΚΕΛ), ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2025.

Περισσότεροι από 1.700 δικαιούχοι σε πέντε χρόνια

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας δαπάνησε:

€1.657.023 το 2020,

€1.423.000 το 2021,

€1.365.900 το 2022,

€1.309.400 το 2023,

και €1.546.500 το 2024.

Αναφορικά με τις κατηγορίες χορηγιών, ο αριθμός των δικαιούχων την πενταετία ανήλθε σε:

1.442 άτομα που έλαβαν χορηγία ύψους €3.500,

148 άτομα που έλαβαν €4.500,

και 166 άτομα που έλαβαν €9.000, για αγορά ειδικά διασκευασμένου οχήματος.

Το σχέδιο απευθύνεται σε πρόσωπα με αναπηρίες που χρειάζονται ιδιωτικό μέσο μεταφοράς για να διευκολυνθούν στις καθημερινές τους μετακινήσεις, με το ύψος της χορηγίας να διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαρύτητα της κινητικής αναπηρίας και τις ανάγκες διασκευής του αυτοκινήτου.

Αυξανόμενες απορρίψεις αιτήσεων

Την ίδια ώρα, σημαντικός αριθμός αιτήσεων απορρίπτεται κάθε χρόνο. Από το 2020 μέχρι το 2024, 592 αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν, με το 2024 να σημειώνει τον υψηλότερο αριθμό απορρίψεων (148 περιπτώσεις).

Οι κύριοι λόγοι απόρριψης, όπως εξήγησε ο Υπουργός, είναι:

Το ηλικιακό όριο (δικαιούχοι θεωρούνται άτομα ηλικίας 18–70 ετών). Η μη παρέλευση επτά ετών από την προηγούμενη χορηγία. Η απόρριψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν το άτομο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του σχεδίου.

Αντιδράσεις για την επταετία

Ο βουλευτής Γιώργος Κουκουμάς έθεσε στην ερώτησή του το ζήτημα της περιοριστικής πρόνοιας που δεν επιτρέπει σε ένα άτομο με αναπηρία να αιτηθεί εκ νέου χορηγία πριν περάσουν επτά χρόνια από την προηγούμενη, ακόμη κι αν το όχημά του παρουσιάσει σοβαρές μηχανικές βλάβες που καθιστούν ασύμφορη την επιδιόρθωση.

Ο υπουργός Εργασίας, απαντώντας, σημείωσε πως το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες αποζημιώνει τους δικαιούχους σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής του οχήματος, εφόσον δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, με ποσά €1.500, €2.000 ή €4.000 ανάλογα με το ύψος της αρχικής χορηγίας.

Ωστόσο, δεν προβλέπεται νέα επιχορήγηση πριν την επταετία για περιπτώσεις μηχανικών προβλημάτων ή φυσιολογικής φθοράς. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι «όλα τα κριτήρια του σχεδίου αξιολογούνται στο πλαίσιο βελτίωσής του», χωρίς να προαναγγείλει συγκεκριμένες αλλαγές.