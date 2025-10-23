Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αυτά είναι τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του ΘΥΜΕΛΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2026 

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το έτος 2026 είναι η πιο κάτω:

  1. Δρ. Αλεξάνδρου Μαργαρίτα, Φιλόλογος
  2. Θεοφάνους Νίκος, Σκηνοθέτης
  3. Κωνσταντίνου Μάριος, Πρόεδρος Επιστημονικού Σωματείου Θεατρολόγων Κύπρου
  4. Δρ. Τσακμάκης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
  5. Χόπλαρου Γεωργία, Πολιτιστική Λειτουργός Α΄, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού.

 

      

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα