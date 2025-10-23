Αυτά είναι τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του ΘΥΜΕΛΗ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2026
Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το έτος 2026 είναι η πιο κάτω:
- Δρ. Αλεξάνδρου Μαργαρίτα, Φιλόλογος
- Θεοφάνους Νίκος, Σκηνοθέτης
- Κωνσταντίνου Μάριος, Πρόεδρος Επιστημονικού Σωματείου Θεατρολόγων Κύπρου
- Δρ. Τσακμάκης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Χόπλαρου Γεωργία, Πολιτιστική Λειτουργός Α΄, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού.