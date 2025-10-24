Σύλληψη 37χρονου στη Λάρνακα για υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών Crystal Meth

Άνδρας ηλικίας 37 ετών συνελήφθη στη Λάρνακα για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για διερευνώμενη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνης Crystal Meth.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ο 37χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου από μέλη της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνηση της υπόθεσης».

Προστίθεται ότι «η υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών αφορά σε ποσότητα μεθαμφεταμίνης - Crystal Meth, βάρους 360 γραμμαρίων περίπου, η οποία εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα και κατασχέθηκε από την ΥΚΑΝ, έπειτα από ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας με Υπηρεσίες άλλων χωρών».

Υπενθυμίζεται ότι «σε συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησε η ΥΚΑΝ την περασμένη Δευτέρα, στη Λάρνακα, σε σχέση με το εν λόγω ταχυδρομικό δέμα, συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα, άντρες ηλικίας 30 και 31 ετών. Σε έρευνα στην κατοικία τους, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατακράτησαν διάφορα τεκμήρια, όπως μια καπνοσύριγγα με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη άσπρης ουσίας, ένα σπαστήρα με ίχνη κάνναβης, μικροποσότητα φυτικής ύλης κάνναβης, και ένα μπουκαλάκι με υγρή ουσία, η σύσταση της οποίας διερευνάται», αναφέρει η Αστυνομία.

Τα δύο πρόσωπα «τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος προσωποκράτησης, που εξέδωσε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, έπειτα από αίτημα της Αστυνομίας».

Σημειώνεται ότι «εναντίον και των τριών υπόπτων διερευνάται η συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης και εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο».

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας).

ΚΥΠΕ