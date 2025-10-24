Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ζημιές στον χώρο κουζίνας διαμερίσματος στη Λάρνακα από πυρκαγιά σε πλυντήριο πιάτων

Δύο ηλικιωμένοι ένοικοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια το διαμέρισμα πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ζημιές προκλήθηκαν στον χώρο κουζίνας διαμερίσματος στη Λάρνακα, από φωτιά που ξέσπασε σε πλυντήριο πιάτων. Οι ένοικοί της κατάφεραν να εγκαταλείψουν με ασφάλεια το χώρο πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται ότι γύρω στις 21:57 την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου δύο οχήματα των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλυντήριο πιάτων σε κουζίνα, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή Κάστρου στη Λάρνακα.

Από την πυρκαγιά υπέστη εκτεταμένες ζημιές το πλυντήριο πιάτων και ο χώρος της κουζίνας, ενώ δύο ηλικιωμένοι ένοικοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια το διαμέρισμα πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρει ο κ. Κεττής.

ΚΥΠΕ

