«Στη ζωή, η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο»

Με αυτό το κεντρικό μήνυμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI παρουσιάζουν την πρώτη τους καμπάνια, σε όλα τα μέσα, επικοινωνώντας το ξεκίνημα μιας νέας συναρπαστικής εποχής για τον σύγχρονο ρόλο και την ουσία της ασφάλισης, στη ζωή και στην περιουσία των ανθρώπων.

Η καμπάνια σηματοδοτεί την πρώτη κοινή επικοινωνιακή εμφάνιση των δύο εταιρειών, ενσωματώνοντας τη στρατηγική μετάβαση σε μια νέα εταιρική τοποθέτηση (brand positioning), που βασίζεται σε ισχυρές έννοιες όπως:

η σταθερότητα και η σιγουριά που προσφέρει η ασφάλιση

η εμπιστοσύνη στη διαχρονική αξιοπιστία

η δυναμική προοπτική που δίνει σε κάθε στάδιο της ζωής

Το ύφος και ο προσανατολισμός της καμπάνιας είναι μια διαβεβαίωση συνέπειας και εξελικτικής συνέχειας: οι δύο εταιρείες παραμένουν προσηλωμένες στις ίδιες αξίες αξιοπιστίας, υπευθυνότητας και ανθρώπινης προσέγγισης — εμπλουτισμένες με νέα ενέργεια, νέα εργαλεία, νέες δυνατότητες.

Αυτές οι νέες δυνατότητες, απορρέουν από τη στρατηγική ισχύ των εταιρειών και από το ότι η ERB CYPRIALIFE και η ERB ASFALISTIKI ανήκουν στον Όμιλο EUROBANK, τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό προσθέτει μια νέα δυναμική στις ικανότητές τους να προσφέρουν ολοκληρωμένες, καινοτόμες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Για τις ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI, η ασφάλιση υπερβαίνει τη σύναψη ενός συμβολαίου. Γίνεται στήριγμα σε κάθε απρόοπτο, σε κάθε μικρή ή μεγάλη δύσκολη στιγμή, σε κάθε «χρειάζομαι και έχω ανάγκη». Αυτός άλλωστε είναι και ο πραγματικός ρόλος ύπαρξης ενός σύγχρονου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Η καμπάνια ενσωματώνει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα με τρόπο διακριτικό, ουσιαστικό και απόλυτα συντονισμένο με τη νέα στρατηγική ταυτότητα των εταιρειών.

Μια νέα εποχή ξεκινά.

ERB CYPRIALIFE – ERB ASFALISTIKI

Μέλη του Ομίλου EUROBANK