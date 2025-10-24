Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την πρόσκληση για το πρόγραμμα DiscoverEU για νέους και νέες 18 ετών

Μέσω του προγράμματος Erasmus Plus, το DiscoverEU προσφέρει σε νέους και νέες 18 ετών, που είναι είτε πολίτες είτε κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας συνδεδεμένης με το Erasmus+, την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πλούσια ποικιλομορφία της Ευρώπης μέσω ταξιδιών.

Νέοι και νέες που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν για 1 έως 30 ημέρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της ταξιδιωτικής περιόδου που έχει καθοριστεί να ξεκινήσει μεταξύ 1η Μαρτίου 2026 και 31ης Μαΐου 2027, κυρίως μέσω του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση από την απαίτηση της περιόδου ταξιδιού για νέους/νέες που έχουν υποχρεωτική στρατιωτική ή πολιτική θητεία.

Γενικές πληροφορίες

Το DiscoverEU είναι μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 και προσφέρει την ευκαιρία σε νέους και νέες 18 ετών να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να μάθουν για την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συνδεθούν με ανθρώπους από ολόκληρη την ήπειρο.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας από τις 30 Οκτωβρίου 2025 έως τις 13 Νοεμβρίου 2025 (12:00 ώρα Βρυξελλών), όπου θα πρέπει να εγγραφούν. Οι αιτούντες θα επιλεγούν βάσει των απαντήσεών τους σε ένα κουίζ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών αναφορικά με τον πολιτισμό και την πολυμορφία της Ευρώπης και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ υπέρ των νέων.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων (όλοι πρέπει να είναι 18 ετών) χρησιμοποιώντας την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU για μετακινήσεις, κατά κανόνα, με τρένα. Ωστόσο, για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και άλλα μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία, πλοία ή κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση της Κύπρου, το αεροπλάνο. Έτσι, θα εξασφαλιστεί ότι οι νέοι και οι νέες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά της ΕΕ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.

Εκτός από τη ταξιδιωτική κάρτα τρένων, οι συμμετέχοντες/ουσες λαμβάνουν επίσης την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νεολαίας (ισχύος 1 έτους) για πληθώρα εκπτώσεων σε πολιτιστικούς χώρους, για μαθησιακές δραστηριότητες, αθλητισμό, τοπικές μεταφορές, καταλύματα και φαγητό.

Περισσότερες πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, καθώς και στη σελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Γενική Πρόσκληση Διαγωνισμός – Erasmus+, την Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.