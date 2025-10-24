Πιάνει δουλειά ο Μιλτιάδης Νεοφύτου - Έπεσαν οι υπογραφές για ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου

Μια ιστορική στιγμή για τον Δήμο Στροβόλου σηματοδοτεί η υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου για την ανάπλαση και αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα της πόλης, έργο που θα υλοποιηθεί με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης και ο γενικός διευθυντής της εργοληπτικής εταιρείας Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd, Γιαννάκης Ιωάννου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,65 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 4,93 εκατ. ευρώ καλύπτει τόσο το κατασκευαστικό έργο όσο και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής.

«Ιστορική στιγμή για τον Δήμο»

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Στροβόλου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι «η εξασφάλιση ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για έργο υποδομής αποτελεί για πρώτη φορά πραγματικότητα για τον Δήμο». Όπως είπε, πρόκειται για σημαντικό έργο αστικής αναζωογόνησης, που θα ωφελήσει τόσο τους κατοίκους του ιστορικού πυρήνα όσο και το σύνολο των δημοτών και εργαζομένων της περιοχής.

Εργασίες και στόχοι

Σήμερα, ο ιστορικός πυρήνας αντιμετωπίζει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά σε ώρες αιχμής, υψηλά όρια ταχύτητας, ανεπαρκείς υποδομές για πεζούς και ποδήλατα, έλλειψη δημόσιων χώρων πρασίνου, συνάθροισης και προβλήματα στάθμευσης. Η συνύπαρξη κατοικιών, μικρών επιχειρήσεων και εκκλησιαστικών χώρων έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και σταδιακή εγκατάλειψη.

Η ανάπλαση και συγκεκριμένα η πρώτη φάση, αφορά την περιοχή γύρω από τις εκκλησίες Παναγίας Χρυσελεούσας και Αγίου Γεωργίου. Αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ευρύτερου σχεδίου που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση του παλαιού Στροβόλου. Όπως σημειώνεται στο υπηρεσιακό σημείωμα, «το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις χρόνιες αδυναμίες της περιοχής και να την καταστήσει ξανά ζωντανό και λειτουργικό κέντρο».

Μεταξύ των στόχων του έργου είναι:

η μείωση της ταχύτητας των οχημάτων,

η ασφαλής και καθολική προσβασιμότητα για όλους,

η προστασία των πεζών και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας,

η δημιουργία ζώνης χαμηλού θορύβου και εκπομπών ρύπων,

η ανάδειξη του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής, με προβολή των μνημείων και των εκκλησιών,

καθώς και η ένταξη “έξυπνων” υποδομών, όπως υπογειοποίηση υπηρεσιών και πρόνοιες για τεχνολογίες έξυπνης πόλης.

Χρονοδιάγραμμα

Οι κυρίως κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2026, ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει σε ενημερωτική συνάντηση με τους κατοίκους και επηρεαζόμενους της περιοχής πριν την έναρξη των έργων. Μάλιστα για την συνεχή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου, οι δημότες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου www.strovolos.org.cy και τους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.