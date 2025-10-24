Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ερασιτέχνης ψαράς στην Κύπρο παλεύει με καρχαρία (βίντεο)

«Τουλάχιστον σε είδαμε, δεν μας άφησες με την απορία»

Μια εμπειρία που θα θυμάται για πάντα έζησε ερασιτέχνης ψαράς στην Κύπρο, όταν στην άκρη της πετονιάς του εμφανίστηκε ένας καρχαρίας.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο AlexFishingLife στο TikTok, φαίνεται η μύτη του καλαμιού να λυγίζει όσο εκείνος παλεύει να τραβήξει το μεγάλο ψάρι προς την ακτή. 

Σε κάποια στιγμή, η δύναμη του ψαριού είναι τόση, που τον τραβάει σχεδόν μέσα στο νερό.

@alexfishinglife #heavycastingfishing #heavycasting @FISHHUNTER ♬ Intro - Mad Dog

«Ένας Καρχαρίας (Γαλέος) μου έδωσε σήμερα τη καλύτερη εμπειρία που έζησα στο ψάρεμα», γράφει στη λεζάντα του βίντεο. 
Παρόλο που δεν κατάφερε να το βγάλει τελικά στην ακτή, δεν έχασε τη χαρά της εμπειρίας. Όπως σημειώνει «Τουλάχιστον σε είδαμε, δεν μας άφησες με την απορία».

Το ψάρι πιάστηκε με τη τεχνική του heavy casting. Πρόκειται για ψάρεμα από την ακτή με βαρύ εξοπλισμό και ειδικό καλάμι, που επιτρέπει στο δόλωμα να φτάσει πολύ μακριά στη θάλασσα, σε σημεία όπου κινούνται τα μεγάλα ψάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ο γαλέος (Galeorhinus galeus) είναι προστατευόμενο είδος, καθώς οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί εξαιτίας της υπεραλίευσης.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα απαγορευμένα είδη αλιευθεί κατά λάθος, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι πρέπει να απελευθερώνεται αμέσως, ζωντανό και χωρίς τραυματισμό.

