Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέα σύλληψη για τον φόνο του Δημοσθένους - Στα χέρια της Αστυνομίας 51χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 51χρονου μετά από μαρτυρία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης δολοφονίας με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 51χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για την έκτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Προηγήθηκαν πέντε συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να έχουμε φτάσει ακόμα στους εκτελεστές.

Εικάζεται ότι πέντε που συνέλαβε η Αστυνομία το προηγούμενο διάστημα είχαν περιφερειακό ρόλο. Οι τέσσερις συνδέονται με την αγορά της μοτοσυκλέτας που έχουν χρησιμοποιήσει οι δράστες για τη διαφυγή τους, ενώ τελεί υπό κράτηση και ένα πρόσωπο που του αποδίδεται ότι βοήθησε τους δράστες για να διαφύγουν, καθώς ο διπλοκάμπινο όχημά του και ο ίδιος θεάθηκαν σε σκηνές που σχετίζονται πριν, κατά και μετά τη δολοφονία.

Tags

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα