Νέα σύλληψη για τον φόνο του Δημοσθένους - Στα χέρια της Αστυνομίας 51χρονος

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης δολοφονίας με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 51χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για την έκτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Προηγήθηκαν πέντε συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να έχουμε φτάσει ακόμα στους εκτελεστές.

Εικάζεται ότι πέντε που συνέλαβε η Αστυνομία το προηγούμενο διάστημα είχαν περιφερειακό ρόλο. Οι τέσσερις συνδέονται με την αγορά της μοτοσυκλέτας που έχουν χρησιμοποιήσει οι δράστες για τη διαφυγή τους, ενώ τελεί υπό κράτηση και ένα πρόσωπο που του αποδίδεται ότι βοήθησε τους δράστες για να διαφύγουν, καθώς ο διπλοκάμπινο όχημά του και ο ίδιος θεάθηκαν σε σκηνές που σχετίζονται πριν, κατά και μετά τη δολοφονία.