Φωτιά σε όχημα στη Λεμεσό - Βρέθηκε ανάποδα και χωρίς τροχούς

Γύρω στις 5.50 το απόγευμα χθες Κυριακή (26/10) σε περιοχή στο Βατί, επαρχία Λεμεσού, εντοπίστηκε να φλέγεται, αυτοκίνητο. Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Γίνονται εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος. Το όχημα εντοπίστηκε στη σκηνή, αναποδογυρισμένο και χωρίς τροχούς. Καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί σήμερα Δευτέρα (27/10).

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.