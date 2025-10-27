Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Φωτιά σε όχημα στη Λεμεσό - Βρέθηκε ανάποδα και χωρίς τροχούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

Γύρω στις 5.50 το απόγευμα χθες Κυριακή (26/10) σε περιοχή στο Βατί, επαρχία Λεμεσού, εντοπίστηκε να φλέγεται, αυτοκίνητο. Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Γίνονται εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων του οχήματος. Το όχημα εντοπίστηκε στη σκηνή, αναποδογυρισμένο και χωρίς τροχούς. Καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί σήμερα Δευτέρα (27/10).

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΕΥΚΩΣΙΑΚΥΠΡΟΣΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα