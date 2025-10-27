143 επικίνδυνα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά - Δείτε τη λίστα

Κατάλογο με 143 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, τα οποία εντοπίστηκαν στην αγορά τη ΕΕ την εβδομάδα που άρχισε στις 20 Οκτωβρίου 2025, και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), (Δελτίο 43) Safety Gate, δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Όπως αναφέρεται, τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Ο κατάλογος είναι αναρτημένος στον σύνδεσμο Κατάλογος προϊόντων που αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά και στον σχετικό πίνακα καταγράφονται οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς.

Η ΥΠΚ καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τέτοια προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους.