Ψάχνουν… κανόνες για τα online καζίνο

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επιστρέφει το ζήτημα της ρύθμισης των διαδικτυακών καζίνο. Οι αρμόδιες Αρχές και οι εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν ότι η απουσία σαφούς πλαισίου αφήνει χώρο στην παράνομη δραστηριότητα.

Τόσο η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο (ΑΠΕΚ), όσο και ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Διαδικτυακού Παιχνιδιού Κύπρου (COGA), αναφέρουν ότι η θεσμοθέτηση ενός ελεγχόμενου συστήματος είναι αναγκαία, όχι μόνο για την προστασία των παικτών, αλλά και για να μην χάνονται φορολογικά έσοδα για το κράτος, την ώρα που οι παράνομες ιστοσελίδες ξεπερνούν τις 21 χιλιάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Αναπόφευκτη η ρύθμιση

«Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ρύθμιση των διαδικτυακών παιγνίων δεν είναι ζήτημα επιλογής, αλλά εξέλιξης», ανέφερε στον «Π» ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΠΕΚ, Χάρης Τσαγγαρίδης, προσθέτοντας ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη ψηφιακή πρόσβαση καθιστούν αναπόφευκτη τη δημιουργία ενός σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου που θα προστατεύει τον πολίτη και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς».

Αποκάλυψε επίσης ότι η ΑΠΕΚ, χωρίς να προκαταλαμβάνει πολιτικές αποφάσεις, έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική προετοιμασία και τεχνική ανάλυση για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα ρύθμισης και εποπτείας, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί όταν και εφόσον η Πολιτεία αποφασίσει να προχωρήσει.

Προτεραιότητα οι νέοι

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σύνδεσμος Διαδικτυακού Παιχνιδιού Κύπρου (COGA) που ζητά όπως δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει τους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους, και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στην αγορά.

Ο Σύνδεσμος, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025 από τις εταιρείες Stoiximan, Bet365 και Bet on Alfa, επισημαίνει ότι η έλλειψη ενιαίας ρύθμισης αφήνει περιθώριο σε παράνομες πλατφόρμες να δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα.

Εμπόδιο στη ρύθμιση

Η οποιαδήποτε συζήτηση για θεσμοθέτηση διαδικτυακών καζίνο πρέπει να λάβει υπόψη και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε για το καζίνο θέρετρο της Λεμεσού.

Βάσει του νόμου, από την έκδοση της πρώτης άδειας καζίνου θέρετρου ισχύει περίοδος αποκλειστικότητας 15 ετών, κατά την οποία η ΑΠΕΚ δεν μπορεί να εκδώσει νέα άδεια καζίνου εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας. Η ρύθμιση αυτή είχε στόχο να προστατεύσει την αρχική επένδυση και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσαγγαρίδης, «η Πολιτεία θα χρειαστεί να καθορίσει με σαφήνεια εάν και πώς ένα μελλοντικό πλαίσιο online καζίνο μπορεί να συνυπάρξει με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς χωρίς να παραβιάζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, εξετάζεται επίσης η δυνατότητα αδειοδότησης διαδικτυακών καζίνο με δραστηριότητα αποκλειστικά προς το εξωτερικό. «Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη θεσμική εμπειρία και τη ρυθμιστική αξιοπιστία της Κύπρου, χωρίς να επηρεάζει το ισχύον καθεστώς αποκλειστικότητας που αφορά τα επίγεια καζίνο», σημείωσε.

Η παράνομη αγορά

Η εκτίμηση του μεγέθους της παράνομης αγοράς παραμένει δύσκολη, καθώς πρόκειται για δραστηριότητα που δεν υπόκειται σε επίσημες καταγραφές.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσαγγαρίδης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες και εκτιμήσεις ρυθμιστικών Αρχών άλλων χωρών, η απώλεια φορολογικών εσόδων από μη ρυθμισμένες ή παράνομες διαδικτυακές δραστηριότητες μπορεί να φθάνει έως και το 25% της συνολικής αγοράς παιγνίων.

«Η ΑΠΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της έκθεσης της κυπριακής αγοράς σε παράνομες διαδικτυακές δραστηριότητες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μελέτη αυτή στοχεύει να προσφέρει τεκμηριωμένη εικόνα για τις οικονομικές απώλειες, αλλά και για τους κοινωνικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη μη ρυθμισμένη λειτουργία τέτοιων πλατφόρμων.

Να σημειωθεί ότι πολλές παράνομες ιστοσελίδες δεν εφαρμόζουν επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου, δεν επιβεβαιώνουν την ηλικία του χρήστη και δεν διαθέτουν εργαλεία αυτοαποκλεισμού, αφήνοντας τους πιο ευάλωτους παίκτες χωρίς καμία προστασία.

320 εκατ. σε τρεις μήνες

Πάντως, τη σταθερή δυναμική της αγοράς αποτυπώνουν και τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) για το Α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οποία τα μεικτά έσοδα από το επίγειο και το διαδικτυακό στοίχημα ανήλθαν σε €320 εκατ. παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρσι, αλλά αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το 2023.

Από αυτά, €87 εκατ. προήλθαν από το επίγειο στοίχημα και €233 εκατ. από το διαδικτυακό. Οι καθαρές αποδοχές έφτασαν τα €41,5 εκατ. αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το 2024, γεγονός που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, ιδιαίτερα στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τα κέρδη των παικτών έφτασαν τα €279,4 εκατ., με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά παίκτες διαδικτυακού στοιχήματος.

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι καταβάλλουν 13% επί των καθαρών αποδοχών - 10% φόρο υπέρ του κράτους και 3% εισφορά προς τον ΚΟΑ, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα προγράμματα πρόληψης εθισμού.

Έτσι, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025, τα δημόσια έσοδα από τον νόμιμο στοιχηματισμό εκτιμώνται σε περίπου €5,4 εκατ.

Μόνο το ίδιο διάστημα, 322 νέες ιστοσελίδες προστέθηκαν στη λίστα φραγής της ΕΑΣ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 21.311, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της παράλληλης αγοράς.

Απάτες

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία Κύπρου και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προειδοποιούν για την αύξηση της ηλεκτρονικής απάτης που σχετίζονται με ψευδείς επενδυτικές ή στοιχηματικές πλατφόρμες.

Οι Αρχές καταγράφουν δεκάδες περιπτώσεις πολιτών που έχασαν χρήματα σε ιστοσελίδες που υπόσχονταν «σίγουρα κέρδη» ή παιχνίδια τύπου φρο. Πολλές από αυτές τις πλατφόρμες λειτουργούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας δύσκολη την ανάκτηση των ποσών και τη δίωξη των υπευθύνων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απάτες σχετίζονται με πλατφόρμες που προωθούν παιχνίδια τύπου «φρουτάκια» ή εικονικά καζίνο και συνοδεύονται από παραποιημένα βίντεο ή διαφημίσεις με γνωστά πρόσωπα - πολιτικούς, δημοσιογράφους ή επιχειρηματίες - χωρίς φυσικά τη συναίνεσή τους.