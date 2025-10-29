Τετραπλασιάζεται το εξώδικο πρόστιμο για στάθμευση σε χώρο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος

Τον τετραπλασιασμό του εξώδικου προστίμου για τους οδηγούς συμβατικών οχημάτων που σταθμεύουν σε χώρους που προορίζονται για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων προβλέπει η πρόταση νόμου του βουλευτή και Προέδρου των Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, η οποία θα εξεταστεί στην αυριανή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Το σχετικό εξώδικο πρόστιμο ανέρχεται σήμερα στα €25. Ο κ. Παπαδούρης εισηγείται όπως αυξηθεί στα €100 όταν μη ηλεκτρικό όχημα σταθμεύει σε χώρους που προορίζονται για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, και στα €50 όταν ηλεκτρικό όχημα σταθμεύει στον συγκεκριμένο χώρο χωρίς να εκτελείται φόρτιση.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδούρη, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο παράνομης στάθμευσης σε χώρους φόρτισης, το οποίο παρατηρείται ευρέως τα τελευταία χρόνια.

Για την αντιμετώπιση της παρανομίας που παρατηρείται στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Σύνδεσμος Εταιρειών και Επαγγελματιών Ηλεκτροκίνησης (ΣΕΕΗ) απέστειλε την περασμένη Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, επιστολή προς όλους τους δήμους και κοινοτικά συμβούλια, ζητώντας όπως οι δημοτικοί τροχονόμοι επιβάλλουν συστηματικά και χωρίς εξαιρέσεις πρόστιμα για την παράνομη στάθμευση στους χώρους φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

«Έχει παρατηρηθεί με αυξανόμενη συχνότητα το φαινόμενο στάθμευσης συμβατικών οχημάτων στους χώρους που προορίζονται για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς να εκτελείται καμία φόρτιση. Γινόμαστε δέκτες αρκετών παραπόνων, αφού το φαινόμενο αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων και υπονομεύει τις προσπάθειες του κράτους για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης», αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΕΕΗ. Καταγγέλλοντας, παράλληλα, ότι το σχετικό πρόστιμο ανέρχεται μόλις στα €25. «Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη παραβατικότητα και την απουσία ουσιαστικής αποτροπής», καταλήγει στην επιστολή του ο ΣΕΕΗ, ζητώντας την αύξηση του εξώδικου προστίμου ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να ενισχυθεί η προσπάθεια προώθησης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.