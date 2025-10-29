ΥΠΕΣ κατά Δημάρχου Λευκάρων: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για κακοδιαχείριση τ/κ περιουσιών»

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Δημάρχου Λευκάρων περί κακοδιαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, τονίζοντας ότι ο Δήμος δεν αξιοποιούσε τα κονδύλια που του παραχωρούνταν για συντήρηση ακατοίκητων κατοικιών. Όπως αναφέρει, από το 2024 οι σχετικές εργασίες εκτελούνται απευθείας από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Το Υπουργείο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για διαφάνεια και νοικοκύρεμα στη διαχείριση, με μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παρανομιών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με αφορμή δηλώσεις του Δημάρχου Λευκάρων, που δημοσιεύτηκαν σήμερα στον έντυπο Τύπο και αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στον Δήμο Λευκάρων, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κακοδιαχείρισης και διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Για πάρα πολλά χρόνια, στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών περιλαμβάνεται ειδικό κονδύλι για τη στήριξη ακατοίκητων τουρκοκυπριακών κατοικιών στον Δήμο Λευκάρων, το οποίο παραχωρείτο στον Δήμο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Από επανειλημμένους επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσίας, διαφάνηκε ότι ο Δήμος είτε δεν προέβαινε στη διεκπεραίωση των έργων στήριξης των ακατοίκητων κατοικιών, είτε διοχέτευε το συγκεκριμένο ποσό σε άλλα, άσχετα έργα (π.χ. τοπιοτέχνηση ανοιχτών χώρων, κτλ). Για τον λόγο αυτό, από το 2024, αποφασίστηκε ότι οι απαιτούμενες εργασίες θα διεκπεραιώνονται από συνεργείο της Υπηρεσίας και το προβλεπόμενο ποσό χρησιμοποιείται για κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης. Σε ό,τι αφορά στις αναφορές του Δημάρχου Λευκάρων για παρανομίες, σημειώνεται ότι, ανεξαρτήτως των όποιων ελέγχων από την Υπηρεσία, έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη από τον Δήμαρχο να υποβάλει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ο ίδιος επικαλείται και που αφορούν σε παράνομη οικειοποίηση τουρκοκυπριακών κατοικιών, ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα στη βάση των προνοιών του νόμου. Παρόλα αυτά, έως σήμερα, δεν έχουν υποβληθεί ή κοινοποιηθεί τέτοια στοιχεία την Υπηρεσία. Ειδικότερα για το θέμα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών στον Δήμο Λευκάρων πραγματοποιήθηκαν, μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο, τρεις συναντήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας και του Δήμου Λευκάρων, όπου εξετάστηκε ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων τόσο για την άρση τυχόν παρανομιών όσο και για προγραμματισμό ενεργειών που αφορούν στην αποκατάσταση επικίνδυνων υποστατικών. Ενδεικτικά, για συγκεκριμένη οικοδομή που κρίθηκε επικίνδυνη, και η οποία εφάπτεται σε παραχωρηθείσα τουρκοκυπριακή κατοικία, η Υπηρεσία αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους να κατεδαφίσει το ετοιμόρροπο τμήμα της και να στηρίξει το υπόλοιπο, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζονται οι ανέσεις και η ασφάλεια των διπλανών υποστατικών και των πολιτών.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι διαχρονικό αίτημα του Δήμου Λευκάρων αποτελεί η επιδιόρθωση των τουρκοκυπριακών κατοικιών από την Υπηρεσία και η απευθείας παραχώρησή τους στον Δήμο, προκειμένου αυτός στη συνεχεία, άγνωστο με ποια κριτήρια, να τις παραχωρεί σε πρόσφυγες. Θέση της Υπηρεσίας είναι ότι οποιαδήποτε αποσπασματική μορφή διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, διαφορετική από όσα ρητά ορίζει ο Νόμος, είναι παράνομη και όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τη διαχρονική κακοδιαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, αλλά αντιθέτως ενδυναμώνει την άναρχη διαχείρισή τους εκτός του προβλεπόμενου νομοθετικού πλαισίου. Περαιτέρω, οποιεσδήποτε γενικές και αόριστες καταγγελίες δεν υποβοηθούν το έργο της Υπηρεσίας για την πάταξη των παρανομιών. Τα ανωτέρω αναγραφόμενα λέχθηκαν και από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας στην συνάντηση της 22ας Οκτωβρίου στον Δήμο Λευκάρων, παρουσία του Προέδρου και μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

Καταληκτικά, υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην παράνομη οικειοποίηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, γεγονός που διαπιστώνεται από τις ενέργειες και τις δράσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τα τελευταία δύο χρόνια. Ενδεικτικά, υπενθυμίζεται ότι, με στοχευμένο σχεδιασμό και σε στενή συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων:

Υποβλήθηκε νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με την εισαγωγή αντικειμενικών, αξιοκρατικών, διαφανών και μετρήσιμων κριτηρίων παραχώρησης των περιουσιών, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον περασμένο Απρίλιο, και με το οποίο διασφαλίζεται η ισονομία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο. Με οδηγίες του Κηδεμόνα πραγματοποιήθηκαν, για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, έλεγχοι νομιμότητας όλων των τουρκοκυπριακών περιουσιών που παραχωρήθηκαν για επαγγελματικούς σκοπούς, και οι οποίοι περιλαμβάνουν πάνω από 4.000 συμβάσεις μίσθωσης. Εκεί και όπου διαπιστώθηκαν παραβιάσεις, λήφθηκαν μέτρα για άμεσο τερματισμό των συμβάσεων μίσθωσης και προωθήθηκε η ανάκτηση των περιουσιών. Αντίστοιχος έλεγχος διενεργήθηκε και στις τουρκοκυπριακές περιουσίες που παραχωρούνται σε Τοπικές Αρχές. Επιπρόσθετα, τροχοδρομούνται έλεγχοι, οι οποίοι θα καλύψουν όλες τις τουρκοκυπριακές περιουσίες που παραχωρήθηκαν ή θα παραχωρηθούν για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των προσφύγων. Πέραν των πιο πάνω, η Υπηρεσία υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί Ειδικά Σχέδια Δράσης για τη διαχείριση των περιπτώσεων που παρουσιάζουν σύνθετο βαθμό δυσκολίας και η αντιμετώπισή τους χρήζει ειδικών ρυθμίσεων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την περιοχή Μακένζυ, με την εφαρμογή του οποίου έχουν αυξηθεί τα έσοδα στο Ταμείο του Κηδεμόνα κατά 15%. Στο ίδιο πνεύμα, η Υπηρεσία προχωρά ήδη σε εξυγίανση της τιμολογιακής πολιτικής της, αναθεωρώντας τα ενοίκια των επαγγελματικών υποστατικών, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρήσης και του χρήστη.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι πρώτιστο μέλημα της παρούσας Κυβέρνησης και των ενεργειών που λαμβάνονται είναι το νοικοκύρεμα και ο εξορθολογισμός του τρόπου διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο. Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε με πολιτική βούληση και υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και των συμφερόντων του προσφυγικού κόσμου.