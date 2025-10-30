Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απειλές εναντίον του, καταγγέλει ο αρχισυντάκτης της Γενί Ντουζέν στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας, ο δημοσιογράφος έγινε στόχος μετά τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, έπειτα από προηγούμενες απειλές που είχε δεχθεί.

«Μήνυση» στην «αστυνομία» μετά από νέες απειλές που δέχθηκε υπέβαλε ο αρχισυντάκτης της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν», Μερτ Όζνταγ. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας, ο δημοσιογράφος έγινε στόχος μετά τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, έπειτα από προηγούμενες απειλές που είχε δεχθεί.

Ο κ. Όζνταγ ανακοίνωσε ότι έλαβε πολυάριθμα απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω Messenger και Instagram, τα οποία και κατήγγειλε στην «αστυνομία».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα, ο κ. Όζνταγ και ο δημοσιογράφος Ερτουγρούλ Σένοβα είχαν απειληθεί με επιστολή που άφησαν στην εφημερίδα και έφερε την υπογραφή «ταξιαρχία τουρκικής εκδίκησης». Στη συγκεκριμένη επιστολή αναφερόταν η φράση «αν συνεχίσετε έτσι, θα έρθει το τέλος σας».

Μετά τις τελευταίες απειλές που έγιναν μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Όζνταγ μετέβη την προηγούμενη ημέρα στο «αρχηγείο της αστυνομίας» μαζί με τη δικηγόρο του, Ασλί Μουράτ, όπου έδωσε «κατάθεση» και υπέβαλε «μήνυση». Ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει τη «νόμιμη» οδό και ανέφερε πως η «αστυνομία» τον διαβεβαίωσε ότι θα κινηθούν «νομικές» διαδικασίες εναντίον των αποστολέων των απειλητικών μηνυμάτων, σε περίπτωση που ταυτοποιηθούν ή έρθουν στο νησί.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα