Απειλές εναντίον του, καταγγέλει ο αρχισυντάκτης της Γενί Ντουζέν στα κατεχόμενα

«Μήνυση» στην «αστυνομία» μετά από νέες απειλές που δέχθηκε υπέβαλε ο αρχισυντάκτης της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν», Μερτ Όζνταγ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τ/κ εφημερίδας, ο δημοσιογράφος έγινε στόχος μετά τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, έπειτα από προηγούμενες απειλές που είχε δεχθεί.

Ο κ. Όζνταγ ανακοίνωσε ότι έλαβε πολυάριθμα απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω Messenger και Instagram, τα οποία και κατήγγειλε στην «αστυνομία».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα, ο κ. Όζνταγ και ο δημοσιογράφος Ερτουγρούλ Σένοβα είχαν απειληθεί με επιστολή που άφησαν στην εφημερίδα και έφερε την υπογραφή «ταξιαρχία τουρκικής εκδίκησης». Στη συγκεκριμένη επιστολή αναφερόταν η φράση «αν συνεχίσετε έτσι, θα έρθει το τέλος σας».

Μετά τις τελευταίες απειλές που έγιναν μέσω μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Όζνταγ μετέβη την προηγούμενη ημέρα στο «αρχηγείο της αστυνομίας» μαζί με τη δικηγόρο του, Ασλί Μουράτ, όπου έδωσε «κατάθεση» και υπέβαλε «μήνυση». Ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει τη «νόμιμη» οδό και ανέφερε πως η «αστυνομία» τον διαβεβαίωσε ότι θα κινηθούν «νομικές» διαδικασίες εναντίον των αποστολέων των απειλητικών μηνυμάτων, σε περίπτωση που ταυτοποιηθούν ή έρθουν στο νησί.

ΚΥΠΕ