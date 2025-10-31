Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δολοφονία Δημοσθένους: Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οι δύο ομογενείς (βίντεο)

Τι αποφασίζουν για την έκδοσή τους στην Κύπρο

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οδηγούνται οι δύο ομογενείς από τη Γεωργία, που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι συγγενείς και ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έγκλημα, που έγινε στις 17 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης βάσει του οποίου οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τους δύο 27χρονους χθες (30/10) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, την ώρα, που είχαν ένα ραντεβού με άλλα δύο άτομα, τα οποία όμως δεν εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η διαδικασία έκδοσης

Οι 27χρονοι θα κληθούν να απαντήσουν ενώπιον του εισαγγελέα αν συναινούν ή όχι στην έκδοσή τους στην Κύπρο.

Αν αποδεχθούν τη διαδικασία, θα παραδοθούν άμεσα στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα αποφασίσει αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη στην Κύπρο άλλα τέσσερα άτομα ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Οι κυπριακές Αρχές χαρακτηρίζουν τους δύο 27χρονους «εκτελεστές».

