Βρήκαν τους εκτελεστές; Καθοριστικές οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για φόνο Δημοσθένους

Ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα κατάφεραν οι ανακριτές αρχές της Κύπρου με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, φτάνοντας πολύ κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους. Λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης, ειδικό κλιμάκιο της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, πέρασε χειροπέδες σε δύο καταζητούμενους, για τους οποίους η Κυπριακή Αστυνομία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης από την Κυριακή. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα ήταν υπό στενή παρακολούθηση εδώ και μέρες, με τις αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα να γνωρίζουν ακριβώς τις κινήσεις τους. Το μοναδικό που επέμενε για να τους περάσουν χειροπέδες, ήταν η τυπικής διαδικασίας έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, με την επιχείρηση για σύλληψή τους στην Δυτική Θεσσαλονίκη να γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Με τις συλλήψεις αυτές, πλέον ο αριθμός των υπόπτων ανεβαίνει στους επτά, με την Αστυνομία δύο βδομάδες μετά τη δολοφονία να είναι πραγματικά κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού εκτιμούν ότι πρόκειται για τον εκτελεστή και τον οδηγό του βαν.

Οι δύο 28χρονοι θα οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής ενώπιον Δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη για να γίνει η διαδικασία έκδοσής τους στην Κύπρο. Η διαδικασία αυτή δεν αναμένεται να εισέρθει στην ουσία της μαρτυρίας που κατέχουν οι κυπριακές αρχές και θα αφορά μόνο το ζήτημα έκδοσης τους ή όχι στην Κύπρο, για να ακολουθήσουν εδώ την διαδικασία που προβλέπεται. Ακολούθως, αν το αίτημα εγκριθεί, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβουν τους υπόπτους και να τους μεταφέρουν στην Κύπρο, προκειμένου να οδηγηθούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για τη διαδικασία προσωποκράτησής τους στην Κύπρο, εκεί και όπου θα «αποκαλυφθεί» τι έχει ενώπιον της η ανακριτική ομάδα και πως τους συνδέει με τη δολοφονία.

Ποιοι είναι οι δύο;

Πληροφορίες του «Π» που επιβεβαιώνονται και από πηγές στην Ελλάδα, κάνουν λόγο για δύο 28χρονους, Ελλαδίτες ομογενείς από τη Γεωργία, με ελληνικά διαβατήρια. Πρόκειται για πρόσωπα που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Κύπρο, αν και εξακολουθούν να έχουν σχέση και επαφές με τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα με τη βόρεια Ελλάδα. Οι δύο 28χρονοι είναι συγγενείς μεταξύ τους, πρόκειται για ξαδέλφια- και έχουν το ίδιο επώνυμο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο αποχωρήσαν από τη Κύπρο, ξεχωριστά, μετά τη δολοφονία, και βρέθηκαν μαζί στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας έχει στενούς συγγενείς στην Κατερίνη και ο άλλος στις Σέρρες και πιθανότατα η ΕΛΑΣ τους είχε θέσει υπό παρακολούθηση για να δει και τις επαφές που θα είχαν στην Θεσσαλονίκη και ευρύτερα. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις Ελλαδικές αρχές.

Όσο αφορά την εμπλοκή τους, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού πιστεύουν ότι είναι ουσιαστική και όχι περιφερειακή όπως τους μέχρι τώρα συλληφθέντες. Αν και από την Αστυνομία είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που διαρρέουν για τους δύο, αφού ήθελαν πάση θυσία να τους έχουν στα χέρια τους και μετά να μαθευτεί οτιδήποτε, υπάρχει αισιοδοξία ότι η διπλή αυτή σύλληψη θα «κλειδώσει» την εξιχνίαση της δολοφονίας και θα δείξει, έστω και έμμεσα, τους ηθικούς αυτουργούς. Η εμπλοκή των δύο θα διαφανεί τις επόμενες μέρες, αν και εκτιμήσεις τους φέρουν ως τους βασικούς δράστες. Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη αγωνία για το τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα γίνουν και τα δείγματα DNA καθώς θυμίζουμε πως οι ανακριτές έχουν από τη πρώτη στιγμή στα χέρια του το πολύ σημαντικό τεκμήριο που έπεσε από τους δράστες κατά τη διαφυγή, δηλαδή το καπελάκι. Στο εν λόγω τεκμήριο, υπάρχει γενετικό υλικό που μέχρι τώρα παραμένει ορφανό αφού δεν ταυτίστηκε με τη βάση δεδομένων της Αστυνομίας.

Δείχνει ηθικό αυτουργό;

Οι δύο αυτές συλλήψεις σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, δίνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση για τους ηθικούς αυτουργούς και τα κίνητρα της δολοφονίας Σταύρου Δημοσθένους. Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές και φέρεται ότι κερδίζει έδαφος βάση των δεδομένων, είναι η οδηγία για την εκτέλεση Δημοσθένους να δόθηκε από το εξωτερικό, έπειτα από σύμπραξη συγκεκριμένης ομάδας κακοποιών με αντίστοιχους της Κύπρου. Η εν λόγω ομάδα έχει «έρθει» στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα και επιχειρεί να ελέγξει διάφορες νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες απομυζώντας τεράστια χρηματικά κέρδη. Μάλιστα, όπως εκτιμούν στην Αστυνομία, έχει βρει ντόπιους συνεργάτες και καταφέρει μέχρι τώρα να ελέγξει τουλάχιστον δύο πόλεις της Κύπρου δια των εδώ αντιπροσώπων, με τη Λεμεσό όμως να ήταν το μεγάλο στοίχημα λόγω και του τεράστιου εύρους των «δραστηριοτήτων» που αναπτύσσονται στην πόλη αλλά και των πολλών εταιρειών εδρεύουν στη Λεμεσό. Οι ίδιες πληροφορίες, φέρουν την εν λόγω ομάδα να σχετίζεται με σοβαρές εγκληματικές ενέργειες στην Ελλάδα και να έχει πλοκάμια σε διάφορες χώρες, έχοντας τους Αρχηγούς της σε άλλη χώρα στο εξωτερικό, όπου από εκεί διευθύνουν δίνοντας οδηγίες.

Άλλοι πέντε υπό κράτηση

Νωρίτερα την Πέμπτη, οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού ο 30χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών όπου ανανεώθηκε για οκτώ ακόμα ημέρες η περίοδος κράτησής του, χωρίς ένσταση από το δικηγόρο του. Για την ίδια υπόθεση βρίσκονται επίσης υπό αστυνομική κράτηση άλλα τέσσερα πρόσωπα.

Πρόκειται για 51χρονο ομογενή με ελληνικό διαβατήριο που το αποδίδεται ρόλος σε κλοπή αυτοκινήτου που προηγήθηκε της δολοφονίας και εντοπίστηκε τρεις μέρες προηγουμένως κοντά στην οικία Δημοσθένους. Το dna του εν λόγω προσώπου ταυτοποίηθηκε σε πώμα μπιτονιού με εύφλεκτη ύλη που ήταν εντός του κλεμμένου οχήματος. Επίσης, υπό κράτηση βρίσκονται άλλα τρία πρόσωπα που σχετίζονται με την «αλυσίδα» της μοτοσικλέτας. Πρόκειται για τον 45χρονο ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας και για δύο άλλα πρόσωπα ηλικίας 30 και 58 ετών. Οι δύο τελευταίοι φέρονται ως τα πρόσωπα που αγόρασαν από τον 45χρονο τη μοτοσικλέτα και προσπάθησαν μετά τη δολοφονία να τον δωροδοκήσουν για να παραπλανήσει τις αρχές.

Τα νεότερα με τον κατάδικο

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ο 30χρονος κατάδικος που εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές, εμπλέκεται στην υπόθεση μέσα από την «αλυσίδα» της μοτοσικλέτας. Συγκεκριμένα, πρόσωπο που βρίσκεται επίσης υπό κράτηση (αναφέρεται τον 30χρονο) αγόρασε για λογαριασμό του κατάδικου τη μοτοσικλέτα. Μάλιστα φέρεται σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσίασε η Αστυνομία, ότι ο κατάδικος ζητούσε επίμονα από τον επίσης 30χρονο από τη Λευκωσία (τελεί υπό κράτηση για την υπόθεση) να του βρει μία μοτοσικλέτα για να προχωρήσουν στην αγορά της, έναντι οικονομικού αντιτίμου. Ο 30χρονος από τη Λευκωσία ισχυρίζεται ότι βρήκε μία μοτοσικλέτα και τη μετέφερε σε συγκεκριμένο σημείο, στέλνοντας μάλιστα ακριβή τοποθεσία στον κατάδικο στο κινητό του τηλέφωνο. Η εν λόγω μοτοσικλέτα εντοπίστηκε από την Αστυνομία και κάπου εκεί η «δουλειά» χάλασε.

Ακολούθως, οι δύο τσακώθηκαν μεταξύ τους αφού ο κατάδικος δεν πίστευε τον 30χρονο και θεωρούσε ότι τον είχε ξεγελάσει. Τότε, τον έπεισε ότι θα του έβρισκε άλλη μοτοσικλέτα και τελικά αγόρασαν την μοτοσικλέτα του 45χρονου πρώην ποδοσφαιριστή. Κατά τη συνάντηση στην οικία του 45χρονου για την αγορά της μοτοσικλέτας (στην παρουσία του 30χρονου και του 58χρονου που βρίσκονται υπό κράτηση), σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία, τηλεφώνησαν και με βιντεοκλήση στον κατάδικο για να λάβουν την έγκριση του για την αγορά. Ο εν λόγω ύποπτος, υποστηρίζει ότι άφησε εκ νέου τη μοτοσικλέτα στο σημείο που είχαν συνεννοηθεί και την προηγούμενη φορά, προσθέτοντας ότι την επόμενη μέρα πέρασε από εκεί και δεν ήταν εκεί, θεωρώντας ότι την παρέλαβε το πρόσωπο που έστειλε ο κατάδικος.

Ταυτόχρονα, στην αίτηση για την ανανέωση της κράτησης έγινε αναφορά και σε μία δεύτερη μαρτυρία που ισχυρίζεται ότι ο κατάδικος τηλεφώνησε σε συγκεκριμένο πρόσωπο για να του πει να βρει μία μοτοσικλέτα και να την μεταφέρει σε συγκεκριμένη επαρχία, έναντι οικονομικού οφέλους.