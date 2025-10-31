Αυξημένος κατά €5,4 εκατ. ο προϋπολογισμός Υφυπουργείου Έρευνας

Αυξημένος κατά €5.4 εκ. είναι ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για το έτος 2026, δήλωσε την Παρασκευή ο αρμόδιος Υφυπουργός, Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος είπε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε €172.864.636, ποσό που κατανέμεται σε τακτικές δαπάνες €70.062.349 και αναπτυξιακές δαπάνες €102.802.287.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. Δαμιανού ανέφερε πως ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2026 είναι αυξημένος κατά €5.4 εκ., σε σχέση με αυτόν του 2025, κάτι που αντιστοιχεί με συνολική αύξηση 3.2%, με σημαντική όμως αύξηση της τάξης του 13.8% στις αναπτυξιακές δαπάνες.

Μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής Οικονομικών, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν βασικά συστατικά βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας κάθε χώρας, στα πλαίσια ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο κ. Δαμιανού υπογράμμισε ότι ο αυξημένος προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες, για να σημειώσει ότι με τον προϋπολογισμό αυτό, το Υφυπουργείο φιλοδοξεί να συνεχίσει την πορεία προς μια πλήρως ψηφιακή δημόσια διοίκηση, να ενισχύσει την έρευνα αιχμής και να προωθήσει στρατηγικές επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια.

«Η μετάβαση σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό κράτος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, και, παράλληλα, τη διευκόλυνση και την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων, είναι η άμεση προτεραιότητα», είπε.

Σύμφωνα με τον Νικόδημο Δαμιανού «όραμά και ευρύτερος στόχος που καθοδηγεί αυτή την προσπάθεια, είναι η ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, ειδικότερα σε τομείς της οικονομίας όπου οι τεχνολογίες αιχμής, μπορούν να δώσουν στην Κύπρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με πλήρη αντίληψη και κατανόηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος που καθορίζεται από αυτό που συλλογικά ονομάζουμε Τεχνητή Νοημοσύνη και τις συναφείς με αυτό τεχνολογίες, και τον ρόλο που η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει».

Επιπλέον, εξήγησε πως το Υφυπουργείο εστιάζει σε τρεις βασικές και αλληλένδετες στρατηγικές επιδιώξεις, οι οποίες αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που αφορά την ενίσχυση του ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας και την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030, στη δημιουργία μίας βιώσιμης καινοτόμου οικονομίας, μέσω της διαμόρφωσης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την καινοτομία, με έμφαση στη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό, αλλά και την ενίσχυση των δυνατοτήτων και της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος και στην θωράκιση των υποδομών - κυβερνοασφάλεια, που αφορά στην προστασία των κρίσιμων δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών της χώρας και την ενίσχυση του πλαισίου κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και κοινωνία.

«Μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού του Υφυπουργείου για τα έτη 2024-26 οι στρατηγικές αυτές επιδιώξεις αντικατοπτρίζονται πλήρως στις αναπτυξιακές δαπάνες του προϋπολογισμού. Με κύριο γνώμονα τον Κύπριο πολίτη, το Υφυπουργείο σχεδιάζει, υλοποιεί και έχει δρομολογήσει ήδη την υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο και πολυδιάστατο όφελος για την οικονομία και την κοινωνία του τόπου», είπε.

Προβαίνοντας σε ένα σύντομο απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου για το έτος 2025 αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, λέγοντας ότι σημαντικό μέρος των δράσεων του Υφυπουργείου αφορά στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), όπου οι τομείς παρέμβασης που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, περιλαμβάνουν 36 δράσεις για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ευρυζωνικών υποδομών, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας, τη δημιουργία έξυπνων πόλεων σε όλη την κυπριακή επικράτεια, καθώς και μέτρα για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των ΜμΕ.

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είπε ότι πέραν των 70 νέων ψηφιακών υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2025 και περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας του «Digital Services Factory» του Υφυπουργείου, το οποίο ακολουθεί πολιτοκεντρική φιλοσοφία, εφαρμόζοντας σύγχρονες, ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων, αλλά και στο πλαίσιο της υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τομείς του Δημοσίου όπου σήμερα είτε δεν υπάρχουν επαρκή συστήματα, είτε αυτά είναι πεπαλαιωμένα.

Όπως πρόσθεσε, επιπρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι τέλος του χρόνου, όπως νέες αιτήσεις κοινωνικών ασφαλίσεων, ενώ θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής διευθέτησης ραντεβού σε ΚΕΠ και ΚΕΠΟ, καθώς και εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης για έκδοση βεβαιώσεων και παροχή πληροφοριών για την πρόοδο αιτημάτων σε σχέση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων.

Εξήγησε ότι όλες οι σχετικές υπηρεσίες, γίνονται προσβάσιμες μέσω της αναβαθμισμένης κεντρικής πύλης gov.cy, η οποία προσφέρει ένα κεντρικό σημείο συγκέντρωσης όλων των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφόρησης.

Επιπρόσθετα, και πέραν των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν τεθεί ή τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή, είπε ο κ. Δαμιανού, εντός του 2025 αναμένεται να παραδοθεί και το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης σημείων συναλλαγής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Σημείωσε ότι μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής όλων των συστημάτων και του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας θα ενισχυθεί η ασφάλεια στα σύνορα, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες διέλευσης στα αεροδρόμια και τα λιμάνια.

Ανέφερε ακόμα ότι στη διάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντάσσεται και το έργο-ομπρέλα «Ψηφιακός Πολίτης», στη βάση του οποίου θα κτίζει το Υφυπουργείο εξελικτικά όλο το φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους. Όπως είπε, «σκοπός να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε κάθε συναλλαγή και επαφή του πολίτη με το δημόσιο να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια».

Πάνω από 500 χιλιάδες επισκέψεις ανά μήνα στην κυβερνητική πύλη

Ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε στην αναβάθμιση κεντρικής κυβερνητικής πύλης gov.cy, η οποία καταγράφει πάνω από 500.000 επισκέψεις ανά μήνα, αριθμός που μαζί με τις επισκέψεις στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες Υπουργείων και Υφυπουργείων ξεπερνά το 1 εκ. επισκέψεις.

Εντός του 2025, πρόσθεσε, ολοκληρώθηκε ο ανασχεδιασμός των ιστοσελίδων της Κεντρικής Κυβέρνησης, ενώ προχωρά ο ανασχεδιασμός όλων των κρατικών ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εξάλλου, ανέφερε πως από τον Δεκέμβριο του 2024, η πύλη ενισχύθηκε με τον «Ψηφιακό Βοηθό» (digital AI Assistant).

«Μέχρι σήμερα, σε διάστημα εννέα μηνών λειτουργίας, ο Ψηφιακός Βοηθός έχει απαντήσει σε πέραν των 190.000 ερωτήσεων πολιτών. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 120 θεματικών, όπως θέματα φορολογίας, κοινωνικές ασφαλίσεις και επιδόματα, θέματα και διαδικασίες οδικών μεταφορών, δημοσίων συμβάσεων, προξενικά θέματα κ.α., οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς. Σταδιακά, και όσο προστίθενται θεματικές εξελίσσεται σε ένα όλο και πιο χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, διευκολύνοντας, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας την επικοινωνία του με το δημόσιο», ανέφερε.

Όσον αφορά στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να εκδίδει και να διατηρεί σε ψηφιακή μορφή επίσημα έγγραφα, είπε ότι το 2025 προστέθηκε η Κάρτα Φιλάθλου, με στόχο την ελεγχόμενη είσοδο και την ενίσχυση της ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους και αγώνες.

«Η εφαρμογή απαριθμεί σήμερα πέραν των 120.000 εγγεγραμμένων χρηστών, ενώ πρόσβαση πλέον διαθέτουν και οι ανήλικοι άνω των 14 ετών, στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση στον μηχανισμό CY Login, με γονική συναίνεση. Επιπρόσθετα, εντός του 2025, υλοποιήθηκε η διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Πολίτη με την αντίστοιχη ελληνική εφαρμογή «Gov Gr Wallet”, με την ψηφιακή μορφή των εγγράφων Ταυτότητας και Άδειας Οδήγησης να γίνεται πλέον αποδεκτή σε Κύπρο και Ελλάδα», ανέφερε.

Επιπλέον, είπε ότι «το Υφυπουργείο από τον Ιανουάριο του 2025 έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο επιχορήγησης 100.000 ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (30.000 δωρεάν και 70.000 με κόστος €15 για τον πολίτη) για Κύπριους πολίτες άνω των 18 ετών», για να σημειώσει ότι «έχει ήδη ενσωματωθεί στο σύστημα «Ιππόδαμος» και θα ενσωματωθεί σταδιακά και σε άλλα κρατικά συστήματα, όπως του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Εφόρου Εταιρειών κατά το 2026».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπηρεσία CYlogin, που αποτελεί τον κοινό μηχανισμό της Κυβέρνησης για τη διαχείριση και ταυτοποίηση των χρηστών για σκοπούς ενιαίας πρόσβασης στα κρατικά συστήματα και υπηρεσίες έχει περίπου 570.000 ταυτοποιημένα προφίλ, εκ των οποίων 409.000 αφορούν φυσικά και 156.000 νομικά πρόσωπα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Δαμιανού είπε πως για την ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης του πολίτη μέχρι τα τέλη του 2025 θα λειτουργήσει ειδικό τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης, το οποίο θα παρέχει στους πολίτες γενικής φύσεως καθοδήγηση ως προς τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων όπως η πύλη gov.cy, ο «Ψηφιακός Βοηθός» και ο «Ψηφιακός Πολίτης», ενώ σε εξειδικευμένα ερωτήματα, θα παραπέμπει τους πολίτες άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Βήματα σε έρευνα, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη το 2025, προοπτικές για το 2026

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ολοκλήρωσε το 2025 σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης στην Κύπρο, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δημόσιων επενδύσεων και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2024–2026, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Μηχανισμού Αξιολόγησης Ερευνητικών Οργανισμών και κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου, ενώ προγραμματίζεται η πιλοτική εφαρμογή του στις αρχές του 2026.

Εξάλλου, όπως είπε, η θεσμική χρηματοδότηση προς τα ερευνητικά ιδρύματα ανήλθε σε €27 εκ., ενώ μέσω του ΙδΕΚ διατέθηκαν €21 εκατ. για προκηρύξεις ανταγωνιστικών προγραμμάτων, υποστηρικτικές υπηρεσίες και νέα προγράμματα όπως «Δημιουργία Γραμμών Παραγωγής – STEP» και «Τεχνητή Νοημοσύνη στον Δημόσιο Τομέα – AI in Government».

Κυβερνοασφάλεια: Προληπτικά μέτρα ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ανέφερε ότι ενισχύθηκαν οι δομές διακυβέρνησης, οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και η ετοιμότητα ανίχνευσης και απόκρισης περιστατικών, ενώ λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέφερε πως ιδρύθηκε η Εθνική Εξειδικευμένη Επιτροπή AI, ενώ λανσαρίστηκε ο «Ψηφιακός Βοηθός», η πρώτη εφαρμογή Γενετικής AI στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό, το ΙδΕΚ χρηματοδότησε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού €5 εκ., και η Κύπρος εντάχθηκε στο δίκτυο ευρωπαϊκών «AI Factories» μέσω της πρωτοβουλίας «Pharos-CY», εξασφαλίζοντας συγχρηματοδότηση €3 εκ. για τρία χρόνια.

Το 2026 η δημοσίευση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι για το 2026 προγραμματίζεται η δημοσίευση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, η διεύρυνση του «Ψηφιακού Βοηθού», η ενσωμάτωση τεχνολογιών AI σε μεγάλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, και η περαιτέρω ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων μέσω προηγμένων εργαλείων και υπηρεσιών ΤΝ.

Επισήμανε, εξάλλου, ότι οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, ενισχύουν την παραγωγικότητα και προάγουν τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και απασχόλησης στην Κύπρο.

Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είπε συγκεκριμένα ότι θα δημοσιευθεί η Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης κα,ι ως αποτέλεσμα, θα εξεταστεί ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική, σε συνάρτηση και συνεννόηση με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία / Υφυπουργεία αλλά και λοιπούς φορείς τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά στον Ψηφιακό Βοηθό, είπε ότι θα διευρυνθεί με νέες θεματικές, με στόχο να καλύπτει εξελικτικά όλα τα θέματα και διαδικασίες που αφορούν το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών.

Επίσης, σημείωσε ότι το Υφυπουργείο θα προχωρήσει με την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΤΝ σε μεγάλα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα. Πρόσθεσε ότι «ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για το σύστημα «Ιππόδαμος», μέσω της λειτουργίας ειδικής ομάδας εργασίας, καθώς και το έργο iJustice, το οποίο αφορά την ενσωμάτωση εργαλείου γενετικής ΤΝ για την υποστήριξη της νομοθετικής διαδικασίας και τη διαχείριση δικαστικών αποφάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ