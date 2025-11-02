«Δέκα χιλιόμετρα πριν το θαύμα»: Ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης αγγίζει το όριο των 160 χλμ (βίντεο, φώτος)

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προσπάθεια του παραολυμπιονίκη Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, ο οποίος διανύει την υπεράνθρωπη απόσταση των 160 χιλιομέτρων στη θάλασσα, από την Πάφο μέχρι το ψαρολίμανο της Λάρνακας.

Έπειτα από ασταμάτητο κολύμπι που ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες, ο Ταϊγανίδης έχει ήδη καλύψει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα, με στόχο να φτάσει στο Ψαρολίμανο Λάρνακας, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδρομή και να γραφτεί ιστορία.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρακολουθούν τη διαδρομή του Ταϊγανίδη, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες: Ισχυρά ρεύματα, χαμηλή θερμοκρασία νερού και η εξάντληση από την πολύωρη προσπάθεια δυσκολεύουν κάθε του κίνηση.

Παράλληλα, η μόλυνση του θαλασσινού νερού έχει προκαλέσει ερεθισμούς και προβλήματα, καθώς δεν μπορεί να τραφεί σωστά, ούτε να καταπιεί - μειώνοντας τα επίπεδα ενέργειας του αθλητή.

Παρά την κούραση και τα εμπόδια δε, ο παραολυμπιονίκης συνεχίζει με αφοσίωση, ψυχική δύναμη και πίστη, έχοντας στο πλευρό του το πλήρωμα υποστήριξης που παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης θα καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ μεγάλων αποστάσεων σε κολύμβηση ανοικτής θαλάσσης, που μέχρι σήμερα ανήκει σε αθλητή με 149 χιλιόμετρα.

Στο Ψαρολίμανο Λάρνακας, όπου αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ώρες, θα τον υποδεχθεί ιατρικό προσωπικό για τις πρώτες βοήθειες και φροντίδα, ενώ δεκάδες πολίτες δηλώνουν έτοιμοι να τον υποδεχθούν για να τον συγχαρούν για ένα επίτευγμα που ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια.