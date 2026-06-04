Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών: Ξεκάθαρος ο νόμος για μετακινήσεις οχημάτων

Ο νόμος για τις μετακινήσεις οχημάτων μετά από τροχαίες συγκρούσεις χωρίς τραυματισμούς, είναι ξεκάθαρος υποστηρίζει ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ανδρέας Αθανασιάδης.

Μιλώντας στον «Π», ο κ. Αθανασιάδης σημείωσε ότι με βάση τις πρόνοιες του νόμου, ο κάθε εμπλεκόμενος σε τροχαία σύγκρουση έχει υποχρέωση να μετακινήσει το όχημά του. «Οποιοσδήποτε παρακινεί να μην μετακινηθεί το όχημα, όποιος κι εάν είναι αυτός, είναι υπόλογος του νόμου», σημειώνει.

Παράλληλα, ο κ. Αθανασιάδης σημειώνει ότι «όταν το θέμα συζητήθηκε στο ΔΣ του συνδέσμου, αποφασίστηκε όπως η κάθε εταιρεία χειριστεί τον τρόπο που θα συμβουλεύσει τους πελάτες της να εφαρμόσουν το νόμο, ξεχωριστά».

Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία

Σημειώνεται ότι ο Υπαστυνόμος Τροχαίας Αρχηγείου Τάσος Ασιήκκης, μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, έδωσε σημαντικές διευκρινίσεις για τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά τροχαίες συγκρούσεις χωρίς τραυματισμούς

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οποιοσδήποτε παρακινεί ή εξαναγκάζει οδηγό να μην μετακινήσει το όχημά του ή να μην ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει χρηματική ποινή έως 1.000 ευρώ.

Ξεκαθάρισε ότι κανένας ασφαλιστικός αντιπρόσωπος δεν έχει εξουσία να αποτρέπει τη μετακίνηση οχήματος σύμφωνα με τον νόμο, ενώ οφείλει να αποδέχεται το φωτογραφικό υλικό και τις δηλώσεις των εμπλεκομένων για τη διερεύνηση και τον διακανονισμό της υπόθεσης.

Ενημέρωση από αστυνομία

Με ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ενημέρωσε το κοινό για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις των οδηγών σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η νομοθεσία προβλέπει τη μετακίνηση του οχήματος από τις αρχές επιβολής του νόμου, την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης και την επιβολή ποινής από το Δικαστήριο: ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3,000) ή και τις δύο αυτές ποινές.