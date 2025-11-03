Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αλαλούμ με τα μικροατυχήματα: O νόμος λέει «μετακινήστε», οι ασφαλιστικές «περιμένετε»

Άντρη Δανιήλ

Εκ νέου στη Βουλή καλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Θα υποχρεωθούν σε κοινή εκστρατεία ενημέρωσης των πελατών τους, για τις πρόνοιες της νομοθεσίας

Η εφαρμογή της νομοθεσίας που εγκρίθηκε μόλις πριν μερικούς μήνες από τη Βουλή για τα μικροατυχήματα, η οποία προνοεί για την υποχρέωση των οδηγών να μετακινούν τα οχήματά τους ώστε να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, προσκρούει στη στάση κάποιων ασφαλιστικών εταιρειών που συμβουλεύουν τους πελάτες τους να μην μετακινούν τα οχήματά τους μέχρι να έρθουν οι ασφαλιστές ή η οδική βοήθεια, προκειμένου να διαφανούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.   Στην πιθανότητα να αμφισβητηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να μην καταβληθούν αποζημιώσεις, οι οδηγοί, όχι μόνο δεν μετακινούνται, αλλά προκαλού...

