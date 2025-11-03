Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου στον «Π»: Η κοινωνία χάνει την οπτική των γυναικών

«Οι γυναίκες είναι παγιδευμένες σε μια αναμέτρηση χωρίς νικητές. Αν θεωρηθούν πολύ «θηλυκές» αντιμετωπίζονται σαν αδύναμες, ενώ ο «δυναμισμός» μεταφράζεται σαν επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, η κοινωνία χάνει από τη δική τους οπτική και την εμπειρία τους», λέει στον «Π» η Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου. Με μόλις 14,3% των εδρών στη Βουλή να κατέχονται από γυναίκες, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήσαμε τη δική της άποψη ως ιδρύτριας του Women Act-Cyprus, μέρους του διεθνούς δικτύου Women Act που προωθεί τη γυναικεία παρουσία στη δημόσια ζωή, αλλά και ως πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσί...

