Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου στον «Π»: Η κοινωνία χάνει την οπτική των γυναικών

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μπορούν οι γυναίκες να κερδίσουν στην κυπριακή πολιτική; Μία συζήτηση με την Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, ιδρύτρια του Women Act-Cyprus και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης. Όπως εξηγεί, «ο αποκλεισμός των γυναικών δεν είναι απλώς άδικος, είναι οικονομικά και κοινωνικά επιζήμιος»

«Οι γυναίκες είναι παγιδευμένες σε μια αναμέτρηση χωρίς νικητές. Αν θεωρηθούν πολύ «θηλυκές» αντιμετωπίζονται σαν αδύναμες, ενώ ο «δυναμισμός» μεταφράζεται σαν επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, η κοινωνία χάνει από τη δική τους οπτική και την εμπειρία τους», λέει στον «Π» η Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου.  Με μόλις 14,3% των εδρών στη Βουλή να κατέχονται από γυναίκες, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήσαμε τη δική της άποψη ως ιδρύτριας του Women Act-Cyprus, μέρους του διεθνούς δικτύου Women Act που προωθεί τη γυναικεία παρουσία στη δημόσια ζωή, αλλά και ως πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσί...

