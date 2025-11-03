Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Λευκωσίας, στο ύψος του Κόρνου μετά από ατύχημα

Δόθηκε στην κυκλοφορία γύρω στις 8.00 το πρωί, η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, η οποία είχε κλείσει προσωρινά στο ύψος της περιοχής Κόρνου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω ανατροπής αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα Δευτέρα [03 Νοεμβρίου]. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και ενέργειες για μετακίνηση του οχήματος, με ρυμουλκό.

Το αυτοκίνητο μετακινήθηκε από το σημείο και ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία, που συνεχίζει πλέον κανονικά.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.