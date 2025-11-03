Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Λευκωσίας, στο ύψος του Κόρνου μετά από ατύχημα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς.

Δόθηκε στην κυκλοφορία γύρω στις 8.00 το πρωί, η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, η οποία είχε κλείσει προσωρινά στο ύψος της περιοχής Κόρνου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, λόγω ανατροπής αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο ανατράπηκε και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα Δευτέρα [03 Νοεμβρίου]. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και ενέργειες για μετακίνηση του οχήματος, με ρυμουλκό.

Το αυτοκίνητο μετακινήθηκε από το σημείο και ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία, που συνεχίζει πλέον κανονικά.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα