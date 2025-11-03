Σε Abu Dhabi και Αθήνα ο Παπαναστασίου για επαφές για ενεργειακά θέματα

Τετραήμερο ταξίδι εργασίας στο Abu Dhabi και την Αθήνα για επαφές στα θέματα ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης και συνεδρίου ADIPEC 2025 και της 6ης Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος αναχωρεί το βράδυ της Δευτέρας για την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, κατά τη διάρκεια της ADIPEC 2025, η οποία διεξάγεται στο Abu Dhabi από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου, ο κ. Παπαναστασίου θα συμμετάσχει αύριο Τρίτη, σε δύο Υπουργικές Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης.

Η πρώτη συζήτηση θα αφορά στη διαχείριση της αστάθειας της αγοράς και των κινδύνων στον εφοδιασμό φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου («Natural gas and LNG: navigating market volatility and supply security risks»). Η δεύτερη, με συνομιλητή τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Karim Badawi, θα εστιάσει στη συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου στον τομέα των υδρογονανθράκων και, ειδικότερα, στις πρόσφατες συμφωνίες για αξιοποίηση των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη» στην Αποκλειστική Οικονομικής Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας («East Mediterranean offshore collaboration and gas flows»).

Παράλληλα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο κ. Παπαναστασίου θα έχει σειρά διμερών επαφών με ανώτερα στελέχη εταιρειών ενέργειας, όπως οι ExxonMobil, Εni, Arcius Energy και McDermott, προστίθεται.

Το βράδυ της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στις συζητήσεις της 6ης Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Η Σύνοδος συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Atlantic Council Global Energy Centre, καταλήγει η ανακοίνωση.

