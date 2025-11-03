ΤΟΜ: Αντικαταστάθηκαν 63.144 αερόσακοι - Εξετάζονται μέτρα στήριξης

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρουσίασε τον απολογισμό της πορείας των ανακλήσεων ελαττωματικών αερόσακων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, στο πλαίσιο της παγκόσμιας διαδικασίας ανάκλησης ελαττωματικών αερόσακων, στην Κύπρο είχαν αρχικά εντοπιστεί, τον Φεβρουάριο του 2025, 81.060 οχήματα που επηρεάζονταν.

Από αυτά:

7.134 οχήματα έχουν διαγραφεί ή έχουν καταχωρισθεί ως ακινητοποιημένα,

σε 10.782 οχήματα έχει ακυρωθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) λόγω μη υλοποίησης της ανάκλησης,

ενώ έχουν αντικατασταθεί συνολικά 63.144 αερόσακοι.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν υποβάλει οι εταιρείες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από τα 10.782 οχήματα, των οποίων το πιστοποιητικό καταλληλόλητας έχει ακυρωθεί, έχουν δοθεί, σε ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν, 4.327 ραντεβού για αντικατάσταση του αερόσακου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026, καθώς η παράδοση των εξαρτημάτων πραγματοποιείται σταδιακά και ανάλογα με την ανταπόκριση των ιδιοκτητών και τον προγραμματισμό των ραντεβού. Τα πλείστα από αυτά θα υλοποιηθούν εντός Νοεμβρίου 2025.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξετάζει μέτρα στήριξης για όσους πολίτες έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026, και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή είναι άτομα με αναπηρία, των οποίων το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο εν αναμονή εξαρτημάτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καλεί τους πολίτες που δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί να το πράξουν άμεσα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ιδίων και των επιβατών τους, και προτρέπει τις εταιρείες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ταχύτερη προμήθεια εξαρτημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών.