Τα Χριστούγεννα μεταφέρει ο Δ. Πάφου στις γειτονιές της πόλης

Με μουσικές, έθιμα, κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να σκορπά τη μαγεία των Χριστουγέννων σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας το χριστουγεννιάτικο πνεύμα κοντά στους δημότες, με επίκεντρο την παράδοση, τη συμμετοχή και τη ζεστασιά της κοινότητας.

Οι εκδηλώσεις ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάφο, με τον Δήμο Πάφου να μεταφέρει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα στις γειτονιές της πόλης.

Ξεχωριστή νότα στις φετινές γιορτές προσδίδει και το «Λεωφορείο της Αγάπης», το οποίο πραγματοποιεί δωρεάν διαδρομές στους δρόμους της πόλης, δίνοντας έναν ιδιαίτερο και συμβολικό χαρακτήρα στη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων.

Ξεχωριστή εκδήλωση αποτελούν τα έθιμα του Δωδεκαημέρου από τον Λαογραφικό Όμιλο «Κτήμα», τα οποία θα παρουσιαστούν το Σάββατο στις 11:00 το πρωί. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Πάφου, στη διασταύρωση των οδών Πάφου Χρυσάνθου και Κωνσταντίνου Κανάρη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δημότες καλούνται να ταξιδέψουν στα έθιμα και τις παραδόσεις της εορταστικής περιόδου του τόπου μας. Μουσικές, αρώματα και εικόνες ζωντανεύουν το πνεύμα των Χριστουγέννων όπως παλιά, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσκεψη του Άγιου Βασίλη, μοίρασμα δώρων στα παιδιά και κοπή βασιλόπιτας με δώρο για τον τυχερό που θα βρει το φλουρί. Καινοτομία για τον Δήμο Πάφου αποτελεί η υπαίθρια προβολή της ταινίας «Αγάπη Είναι» (Love Actually) κάτω από τα αστέρια, στο Θερινό Αττικόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου και του Πετρίδειου Ιδρύματος, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 8:00 μ.μ., διοργανώνεται μια μοναδική χριστουγεννιάτικη κινηματογραφική εμπειρία με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους δημότες να φορέσουν τα πιο ζεστά τους ρούχα και να ετοιμαστούν για ένα υπαίθριο χειμωνιάτικο σινεμά, σε έναν όμορφα διαμορφωμένο, ζεστό και φιλόξενο χώρο, με σόμπες, χαμηλό φωτισμό και γιορτινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο.

Ζεστό κρασί, ποπ κορν και γιορτινές λιχουδιές θα συνοδεύουν την προβολή της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας, που μιλά για την αγάπη, τη ζεστασιά και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Οι δημότες καλούνται, μάλιστα, να πάρουν μαζί τους και τη δική τους κουβερτούλα, για μια ακόμη πιο ζεστή και «σπιτική» εμπειρία.

Η μαγεία των Χριστουγέννων στον Μούτταλο

Την Κυριακή, η μαγεία των Χριστουγέννων μεταφέρεται στον Μούτταλο. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πάφου, διοργανώνεται χριστουγεννιάτικη γιορτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 1:30 μ.μ., στην Πλατεία Μούτταλου. Η εκδήλωση υπόσχεται μια ζεστή και γιορτινή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, με μουσική, χορό, θέατρο και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την Παιδική Χορωδία του Δήμου Πάφου, καθώς και χορευτικό πρόγραμμα από τον Πολιτιστικό Όμιλο «Ιεροί Κήποι» – Σχολή Χορού «Πάζαρος». Ξεχωριστή θέση θα έχει η παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης και ο Καλικάντζαρος» από την Ομάδα Θεάτρου Σκιών «Σκιολόγοι».

Παράλληλα, για τους μικρούς φίλους θα πραγματοποιηθούν κατασκευές ρομποτικών μοντέλων για παιδιά 6+ από το Young Engineers Paphos, καθώς και face painting.

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Νηπιαγωγείου Πάφου Ε΄ θα διαθέτει προς πώληση κεράσματα (ρέσι, ντόνατς και ποπ κορν) και θα διοργανώσει δράση Secret Santa, με χριστουγεννιάτικες τσάντες-έκπληξη για τα παιδιά. Στη διοργάνωση συμμετέχει και το Σωματείο «Η Τόλμη» Πάφου. Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου, σε συνεργασία με τον Όμιλο Κλασικού Αυτοκινήτου Πάφου, φέρνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 5:30 το απόγευμα, κλασικά αυτοκίνητα, στολισμένα με χριστουγεννιάτικα στολίδια, θα διασχίσουν τις κεντρικές οδούς της Πάφου, γεμίζοντας τις γειτονιές με μουσική και εορταστική διάθεση.

Την ίδια ημέρα, ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Ωδείο Πάφου διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, στις 7:00 μ.μ.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ωδείου θα παρουσιάσουν ένα γιορτινό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση των καθηγητών τους, με τη συμμετοχή της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.