Ταλαιπωρία με το «Καλημέρα»: Βλάβη σε φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας

Μέλη της Τροχαίας βρίσκονται επί τόπου και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν το πρωί της Τρίτης οι οδηγοί που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λόγω μηχανικής βλάβης φορτηγού στο ύψος της *Μέσα Γειτονιάς, ένα από τα λωρίδια κυκλοφορίας παραμένει κλειστό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται **πυκνή τροχαία κίνηση* και καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του δρόμου.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι *ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να οδηγούν με υπομονή και χαμηλές ταχύτητες, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

