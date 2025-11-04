Ταλαιπωρία με το «Καλημέρα»: Βλάβη σε φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας

Σημαντική ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν το πρωί της Τρίτης οι οδηγοί που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λόγω μηχανικής βλάβης φορτηγού στο ύψος της *Μέσα Γειτονιάς, ένα από τα λωρίδια κυκλοφορίας παραμένει κλειστό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται **πυκνή τροχαία κίνηση* και καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του δρόμου.

Μέλη της Τροχαίας βρίσκονται επί τόπου και ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι *ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να οδηγούν με υπομονή και χαμηλές ταχύτητες, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.