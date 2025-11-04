Δεκατρία άτομα που εργάζονταν παράνομα συνέλαβε η Αστυνομία

Σε συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στις περιοχές Αστρομερίτη, Περιστερώνας, Ευρύχου, Γαλάτας και Κακοπετριάς, σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις, 13 συνολικά πρόσωπα, τα οποία και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των ενεργειών για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης, διενεργήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Τα 13 άτομα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό σταθμό, για περαιτέρω εξετάσεις. Τέσσερα από τα πρόσωπα αυτά διέμεναν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας παράνομα, αναφέρεται.

Έξι πρόσωπα εντοπίστηκαν να βρίσκονται έξω από υποστατικό και, στην παρουσία των μελών της Αστυνομίας, τράπηκαν σε φυγή. Ανακόπηκαν και όπως διαπιστώθηκε διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν επίσης.

Λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας διαπίστωσαν παραβάσεις και επέδωσαν στους εργοδότες (θα κατηγορηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο) ειδοποίηση διαπίστωσης παράβασης για αδήλωτη εργασία.

Η Αστυνομία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα συνεχίσει τους στοχευμένους ελέγχους, με στόχο την πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργοδότησης, αναφέρεται.

