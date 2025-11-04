Από τα σοκάκια της Λευκωσίας μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού! Η Κύπρος στους χάρτες του κόσμου με το Google Street View

Η Κύπρος δεν είναι πια απλώς ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία που μπορείς πλέον να ζήσεις… με ένα κλικ. Η Google ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη λειτουργίας του Street View στην Κύπρο, καθιστώντας τη τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστίθεται στο παγκόσμιο πανοραμικό χαρτογραφικό της δίκτυο.

Με περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα δρόμων καταγεγραμμένα -από τις στενές λεωφόρους της πρωτεύουσας μέχρι τα ήσυχα μονοπάτια του Τροόδους- οι χρήστες μπορούν πλέον να περιηγηθούν εικονικά σε κάθε γωνιά του νησιού: να «περπατήσουν» στους παραλιακούς δρόμους της Πάφου, να «ανέβουν» στις πλαγιές της Κακοπετριάς ή να «χαθούν» μέσα στα σοκάκια της παλιάς Λευκωσίας.

Η προσθήκη της Κύπρου στο Street View ολοκληρώνει τη χαρτογράφηση όλων των χωρών της Ε.Ε. στο δημοφιλές εργαλείο της Google Maps. Οι εικόνες, τραβηγμένες από ειδικά οχήματα της εταιρείας, αποτυπώνουν πανοραμικά τοπία 360°, με την τεχνολογία να φροντίζει για την προστασία της ιδιωτικότητας, θολώνοντας πρόσωπα και πινακίδες.

«Πρόκειται για ένα ταξίδι που φέρνει την Κύπρο πιο κοντά σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε εκπρόσωπος της Google. «Από τα αρχαία μνημεία και τα βουνά μέχρι τις ακτές και τα αστικά κέντρα, οι εικόνες του Street View αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ποικιλομορφία του νησιού».

Εικονικές διαδρομές: Από τη Χοιροκοιτία μέχρι το Ακρωτήρι Γκρέκο

Στο νέο ψηφιακό ταξίδι της Google, η Κύπρος παρουσιάζεται μέσα από εμβληματικές τοποθεσίες που συνδυάζουν ιστορία, φύση και μύθο:

Χοιροκοιτία: νεολιθικός οικισμός της UNESCO, ένα από τα αρχαιότερα απομεινάρια του κυπριακού πολιτισμού.

Πέτρα του Ρωμιού: ο θρυλικός τόπος γέννησης της Αφροδίτης, με ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα.

Οροσειρά Τροόδους: γραφικά χωριά, βυζαντινές εκκλησίες και μονοπάτια μέσα στη φύση.

Ακρωτήρι Γκρέκο: σπηλιές, πέτρινες γέφυρες και το απέραντο γαλάζιο της Μπλε Λιμνοθάλασσας.

Κάστρο Κολοσσίου: μεσαιωνικό φρούριο και σύμβολο μιας εποχής όπου η Κύπρος ήταν σταυροδρόμι εμπορίου και πολιτισμών.

Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου και Τάφοι των Βασιλέων: μνημεία της UNESCO, γνωστά για τα ψηφιδωτά και τα επιβλητικά ερείπια.

Για τους ταξιδιώτες, τους ερευνητές ή απλώς τους νοσταλγούς, το Street View ανοίγει ένα νέο παράθυρο προς το νησί. Από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, ο χρήστης μπορεί να βρεθεί μέσα σε δευτερόλεπτα στην καρδιά της Μεσογείου, να περιηγηθεί στα σοκάκια της Καρπασίας ή να απολαύσει εικονικά τον περίπατο στην παραλία των Φοινικούδων.

Η Κύπρος, με τη μυθολογική της αύρα και την πολυεπίπεδη ταυτότητά της, μπαίνει πλέον δυναμικά στη σφαίρα της ψηφιακής εξερεύνησης – εκεί όπου η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό.

Διαθέσιμο από σήμερα στο Google Maps – αναζητήστε “Cyprus Street View” και ξεκινήστε το ταξίδι.