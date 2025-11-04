Απάτες μέσω τηλεφωνικών κέντρων στην Κύπρο - Πώς δρουν και πώς προφυλασσόμαστε (ηχητικό)

Με αφορμή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Π» για κύκλωμα με έδρα τη Λεμεσό που φέρεται να θησαύρισε πάνω από 700 εκατ. ευρώ, ο Ντίνος Παστός, εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου, έκανε παρέμβαση στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, προειδοποιώντας για το πώς δρουν οι απατεώνες και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

«Οι απάτες μέσω τηλεφωνικών κέντρων δεν είναι κάτι καινούριο», εξηγεί ο κ. Παστός. «Υπάρχουν εδώ και χρόνια και συνήθως γίνονται από χώρες της Αφρικής και της Ασίας, αλλά τελευταία φαίνεται ότι δρουν και εντός Κύπρου». Οι απατεώνες χρησιμοποιούν τηλεφωνικά κέντρα ή μεμονωμένα άτομα που επικοινωνούν με ανθρώπους είτε τυχαία είτε στοχευμένα, χρησιμοποιώντας στοιχεία που συλλέγονται από το διαδίκτυο.

Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ποικίλοι. «Μπορεί να τηλεφωνούν απευθείας, αλλά χρησιμοποιούν και εφαρμογές όπως WhatsApp ή Viber, καθώς και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, για να βρίσκουν πιθανά θύματα», αναφέρει. «Πολλές φορές στέλνουν μηνύματα ή κάνουν αναπάντητες κλήσεις για συλλογή πληροφοριών, άλλες φορές προωθούν ψεύτικες υπηρεσίες ή επενδυτικές ευκαιρίες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα είναι συνήθως πιο ευάλωτα άτομα. «Συνήθως απευθύνονται σε συνταξιούχους ή άτομα που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε οικονομικά θέματα και τους πείθουν να μεταφέρουν χρήματα σε εικονικές εταιρείες. Χρησιμοποιούν ακόμη και τα στοιχεία γνωστών προσώπων για να γίνουν πιο πειστικοί».

Οι απατεώνες δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ψεύτικες διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα, συχνά με πρόσωπα δημοσιογράφων ή πολιτικών. «Στο παρασκήνιο λειτουργεί μια πλατφόρμα όπου οι απατεώνες μιλούν με τα θύματα, τους πείθουν να καταθέσουν χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίζονται», σημειώνει ο εμπειρογνώμονας.

Η ανάκτηση χρημάτων είναι σπάνια και δύσκολη. «Είναι σχεδόν αδύνατο να επιστραφούν τα χρήματα, εκτός αν γίνει μεγάλη αστυνομική έρευνα και εντοπιστούν τα κεφάλαια. Επιπλέον, τα θύματα συχνά πέφτουν ξανά σε διαφημίσεις που υπόσχονται επιστροφή χρημάτων έναντι πληρωμής», λέει ο κ. Παστός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόληψη είναι κρίσιμη. «Το σωστό για τους πολίτες είναι να συμβουλεύονται ειδικούς πριν επενδύσουν ή δώσουν χρήματα σε άγνωστες υπηρεσίες. Να μην πείθονται μόνο από το πόσο επαγγελματικό φαίνεται κάτι».

Επιπλέον δίνει ένα απλό εργαλείο για να αποφύγει κανείς την απάτη, «ο πιο απλός τρόπος να καταλάβουμε αν μια εταιρεία είναι νόμιμη είναι να ελέγξουμε το όνομα της ιστοσελίδας και την ημερομηνία ίδρυσής της. Αν πρόκειται για νέα σελίδα που εμφανίζεται ξαφνικά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση εδώ: