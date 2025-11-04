Φαίδωνας: «Η διεθνής εικόνα της Κύπρου καταρρέει και οι υπεύθυνοι σιωπούν»

Την έντονη ανησυχία του για τη διεθνή εικόνα της Κύπρου και την αδράνεια των αρχών απέναντι σε σοβαρά φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος εκφράζει ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, με νέα του δημόσια τοποθέτηση. Όπως αναφέρει, «η διεθνής εικόνα της Κύπρου καταρρέει και οι υπεύθυνοι σιωπούν».

Σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, τις τελευταίες ημέρες «περισσότεροι από τριάντα Γάλλοι αξιωματούχοι και πράκτορες βρέθηκαν στην Κύπρο» προκειμένου να ερευνήσουν διεθνές κύκλωμα οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο φαίνεται να έχει παρακλάδια και έδρα στη χώρα μας, μέσω εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει ότι είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν για τη δράση εταιρειών Forex και τηλεφωνικών κέντρων «που λειτουργούν χωρίς τη στοιχειώδη διαφάνεια», επισημαίνοντας ότι τέτοιες δραστηριότητες «θα προσελκύσουν εγκληματικά κυκλώματα που θα “πωλούν προστασία” και θα επαναφέρουν την Κύπρο στον διεθνή χάρτη ως κέντρο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος».

«Τότε, κάποιοι επέλεξαν να με ειρωνευτούν ή να με απαξιώσουν», σημειώνει, προσθέτοντας ότι άλλοι «αντί να πράξουν το καθήκον τους, με κάλεσαν να παραδώσω στοιχεία στην Αστυνομία ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς». Το αποτέλεσμα, όπως υπογραμμίζει, είναι σήμερα «να έρχονται ξένοι οργανισμοί και κράτη να διεξάγουν έρευνες για οικονομικά εγκλήματα στην επικράτειά μας, ενώ οι δικές μας αρχές παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς ή, ακόμη χειρότερα, δείχνουν να τα ανέχονται».

Ο κ. Φαίδωνος κάνει λόγο για «κυβέρνηση που φαίνεται να χάνει σταδιακά τον έλεγχο», τόσο στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας όσο και στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, αναφέρεται και σε έρευνες ευρωπαϊκών θεσμών για έργα και οργανισμούς στην Κύπρο, όπως η ποινική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το έργο του τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ύψους €542 εκατομμυρίων, καθώς και η διερεύνηση της OLAF και της Ε.Ε. στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για πιθανές παρατυπίες στην κατανομή επιδοτήσεων.

«Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια κατάληξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα», τονίζει ο Δήμαρχος, υπενθυμίζοντας πως έχει εδώ και χρόνια προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί η «χαλαρή εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» και η «αδράνεια των κρατικών θεσμών», τα οποία, όπως λέει, «οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη απαξίωση της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού και επιχειρηματικού κόμβου».

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Πάφου απευθύνει κάλεσμα «στην Κυβέρνηση και όλες τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν αποφασιστικά», ζητώντας «πραγματικό έλεγχο σε κάθε ύποπτη δραστηριότητα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα», προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία και η φήμη της χώρας.