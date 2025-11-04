Στην κατοχή και την γεωγραφική θέση της Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΔΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) Koen Lenaerts, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι πολύ σημαντικό για το Δικαστήριο να βιώσει επί τόπου την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη, προσθέτοντας ότι «όταν μιλάμε για την Κύπρο, πρόκειται φυσικά για το γεγονός ότι μέρος του εδάφους αυτού του κράτους μέλους βρίσκεται υπό κατοχή».

Ο κ. Lenaerts, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του Δικαστηρίου που επισκέπτεται την Κύπρο, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας την 16μελή αντιπροσωπεία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η επίσκεψή τους είναι πολύ επίκαιρη, δεδομένου ότι η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε λιγότερο από 57 ημέρες, σημειώνοντας ότι «εργαζόμαστε σκληρά τα τελευταία δύο χρόνια για να έχουμε μια επιτυχημένη προεδρία».

Η επίσκεψή σας, είπε, είναι «επίσης πολύ σημαντική, δεδομένου ότι επισκέπτεστε το τελευταίο διαιρεμένο και υπό κατοχή κράτος μέλος της ΕΕ και για εμάς οι νόμοι, οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ είναι πολύ σημαντικές στις προσπάθειές μας να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα και να επανενώσουμε τη χώρα μας».

Υπενθύμισε ότι όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004, αυτό έγινε με το Πρωτόκολλο 10 που αναφέρει ότι η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μίλησε για κοινές προκλήσεις με το Δικαστήριο, όπως ο χρόνος λήψης αποφάσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και είπε ότι είναι σημαντικό να δούμε πώς αντιμετωπίζει το Δικαστήριο αυτές τις προκλήσεις. Ο Πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι υπάρχει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου» για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, τη μετανάστευση, μια σειρά από προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Κύπρος κατά τη διάρκεια της προεδρίας της.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Koen Lenaerts, δήλωσε ότι για το Δικαστήριο της ΕΕ είναι πολύ σημαντικό να βιώσει τι συμβαίνει επί τόπου στα κράτη μέλη, προσθέτοντας ότι «όταν μιλάμε για την Κύπρο, είναι φυσικά το γεγονός ότι μέρος του εδάφους αυτού του κράτους μέλους είναι υπό κατοχή, αλλά είναι επίσης η γεωγραφική θέση της Κύπρου ως το πιο μακρινό σημείο της ΕΕ δίπλα στη Μέση Ανατολή και όλα όσα αυτό συνεπάγεται από γεωστρατηγικής άποψης αλλά και από άποψη μετανάστευσης».

Χθες, πρόσθεσε, η αντιπροσωπεία είχε μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Κύπρου και με το Ανώτατο Δικαστήριο. Είπε ότι το ΔΕΕ είναι δικαστήριο, που σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει υποθέσεις με δική του πρωτοβουλία, αλλά υποθέσεις πάντα φέρονται ενώπιον του δικαστηρίου και έρχονται κυρίως ενώπιον του δικαστηρίου από εθνικά δικαστήρια που ρωτούν το ΔΕΕ ποια είναι η σωστή ερμηνεία του κοινού δικαίου της Ευρώπης, ένα δίκαιο κοινό σε 27 κράτη.

«Ένα δίκαιο που πρέπει να παραμείνει κοινό στην ερμηνεία, την εφαρμογή και την επιβολή του, εγγυώμενο έτσι την ισότητα όλων των κρατών μελών και των λαών τους ενώπιον του δικαίου της Ένωσης. Και κάθε νομικό σύστημα μπορεί να επιβιώσει μόνο όταν διασφαλίζεται η ισότητα ενώπιον του νόμου. Αυτό κάνει το Δικαστήριό μας», είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι επίσης ένα Δικαστήριο όπως ένα Συνταγματικό Δικαστήριο που επαληθεύει εάν όλες οι νομοθετικές και εκτελεστικές πράξεις της ίδιας της ΕΕ συμμορφώνονται με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, το οποίο αποτελεί το συνταγματικό θεμέλιο της κοινής έννομης τάξης, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

«Και η εφαρμογή του Χάρτη μας φέρνει πιο κοντά σε αυτά που αναφέρατε, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά ουσιαστικά που τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν», κατέληξε.

