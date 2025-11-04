November: Αγάπη στην πράξη

Νοέμβριος σημαίνει Movember! Αφήνουμε μουστάκι, μιλάμε ανοιχτά και στηρίζουμε την ανδρική υγεία.

Το Movember είναι κάτι παραπάνω από ένα μουστάκι, είναι υπενθύμιση ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Μην αγνοείς την ψυχική σου υγεία, μίλα, ζήτα βοήθεια, κάνε τακτικούς ελέγχους και φρόντιζε τον εαυτό σου κάθε μέρα.

Ο αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αντώνης Χριστοδούλου συμμετείχαν στη σημερινή συμβολική εκδήλωση που πραγματοποιείται στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025 από τον Σύνδεσμο Γονέων & Κηδεμόνων ΙΑ' Δημ. & Κοιν. Νηπιαγωγείου Πάφου και τη Διεύθυνση του ΙΑ’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου Αγίου Σπυρίδωνα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για τα θέματα ανδρικής υγείας και τον καρκίνο του προστάτη.

Συγχαρητήρια δόθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης στην ομάδα του Giannis Karaolis Exclusive Hairsalon, που για δύο μέρες θα προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της για ξύρισμα, κούρεμα και πάνω απ’ όλα, αγάπη.

Όλα τα έσοδα της δράσης αυτής θα διατεθούν για κοινωφελείς σκοπούς.